Magazine Coro Sinfônico de Goiânia apresenta compositores clássicos

O Coro Sinfônico de Goiânia apresenta o concerto Misa Criolla, sob a regência de Katarine Araújo nesta quarta-feira (3), às 20 horas, no Teatro Basileu França. A apresentação terá as participações dos solistas João Pedro Lopes, no baixo, e do tenor Michel Silveira. A entrada custa R$ 5. No repertório, eles reúnem grandes obras da música, como a peça do pianista argenti...