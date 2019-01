Magazine Cores estimulam diferentes sensações e sentimentos Autora do livro A Psicologia das Cores, Eva Heller entendia que a pigmentação afetava diretamente a emoção e a razão das pessoas e era enfática ao afirmar que não existia tonalidade destituída de significado

Para a Pantone, um rosa-seco com fundo dourado. Para a Suvinil, um amarelo-terroso com cara de bege-escuro. Para a Coral, um nude com nuances de caramelo. Enquanto empresas investem pesado pesquisando e definindo uma única tonalidade para representar 2019, há quem enxergue a pluralidade do mundo cromático como uma valiosa, e indispensável, ferramenta de comunicaç...