Magazine Coreana leva prêmio internacional Benois de la Danse Bailarina goiana Amanda Gomes, que também disputou título, foi aplaudida de pé e homenageada com diploma de honra ao mérito

A coreana Sae-Eun Park é a melhor bailarina de 2017. O título foi conquistado nesta terça-feira (5) durante a premiação internacional Benois de la Danse, conhecida como o "Oscar do balé". Ela disputou o prêmio com a goiana Amanda Gomes e outras três dançarinas, sendo escolhida pelo júri após se apresentar no palco do Teatro Bolshoi, em Moscou, na Rússia. Depois de dançar n...