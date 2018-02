Coreógrafa faz tributo a Beyoncé no Teatro Goiânia

A dançarina e coreógrafa Camila Rolemberg (foto) faz um tributo à cantora americana Beyoncé em show no Teatro Goiânia neste sábado, às 20 horas. A apresentação, ao vivo, conta com balé e figurino especial, para entoar os maiores hits da artista americana.

Fazer cover de seu ídolo é especialidade de Camila Rolemberg que, já participou do Programa Raul Gil, em um concurso para eleger a artista brasileira mais parecida com a cantora do Texas. A dançarina já atuou no corpo de baile da Banda Young e, entre os trabalhos, chegou a apresentar medleys da americana.

A admiração por Beyoncé a incentiva a buscar nichos no universo artístico. Quando era mais jovem, ela lembra que dançava apenas hip hop. Depois, que Beyoncé lançou Single Ladies, ela passou a incluir as coreografias da artista, conta Camila, que também é professora de dança.

O show conta com apresentação de vários sucessos de diferentes fases da carreira de Beyoncé, como Flawless, Crazy in Love, Naughty Girl, Drunk in Love, Formation, Run the World, entre outras. Ingresso: R$ 40. Av. Tocantins, esquina com Av. Anhanguera, Centro. Informações: 3202-4685.

Galerista e curador lança terceira edição do livro Conhecer Confaloni

O galerista e curador PX Silveira lança neste sábado, às 10 horas, a terceira edição do livro Conhecer Confaloni no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é franca e todos os presentes receberão um exemplar gratuitamente.

A obra é fruto de pesquisa do autor, que se deslocou às cidades por onde esteve o frei Confaloni, um dos nomes mais importantes das artes plásticas em Goiânia, inclusive o país natal dele , a Itália.

O livro já recebeu prêmio da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), que fez a primeira edição da obra em 1993. O MAC sedia a exposição ABC Confaloni - Modernidade inaugural e outras obras, que segue em cartaz até dia 25. GO-020, km 0, saída para Bela Vista, Setor Fazenda Gameleira.