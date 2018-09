Magazine Cordel do Fogo Encantado nasceu a partir de um grupo teatral A música era, na verdade, um complemento da apresentação cênica, que acabou se transformando no principal mote do grupo

No início era o verbo. O Cordel do Fogo Encantado nasceu a partir de um grupo teatral em Arcoverde, em Pernambuco, em 1997. A música era, na verdade, um complemento da apresentação cênica, que acabou se transformando no principal mote do grupo, após o carnaval de 1999, quando o Cordel se apresentou no Festival Rec-Beat. Ao longo dos anos, lançou o elogiado disco ...