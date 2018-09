Magazine Cordel do Fogo Encantado apresenta novo disco 'Viagem ao Coração do Sol' em Goiânia Após hiato de oito anos, o grupo, famoso pela cênica teatral em musicais, retorna aos palcos brasileiros em show que une tecnologia e artes visuais

Tem de tudo um pouco na jornada interestelar criada pelo Cordel do Fogo Encantado em seu quarto disco, intitulado Viagem ao Coração do Sol: libertação do corpo, quebra de amarras, ideais do novo milênio, valorização dos povos indígenas. Após hiato de oito anos, o grupo, famoso pela cênica teatral em musicais, retorna aos palcos brasileiros em show que une tecnologi...