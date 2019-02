Magazine Coração de concreto

Localizado no cruzamento entre as avenidas Tocantins e Anhanguera, o Teatro Goiânia faz parte da memória afetiva dos moradores da capital goiana. Inaugurado em 1942, durante o Batismo Cultural da cidade, o prédio em estilo art déco foi pensado pelo arquiteto Jorge Félix, o mesmo que criou o Coreto da Praça Cívica. Em 2016, completaram-se 75 anos do local, sem parabéns...