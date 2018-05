Magazine Convidados vendem lembrancinhas do casamento real na internet Um dos kits distribuídos aos convidados recebeu oferta de R$ 106 mil em leilão

Convidados do casamento real do príncipe Harry com Meghan Markle, ocorrido no último sábado, 19, estão vendendo o kit de lembrancinhas da cerimônia pela internet. Um dos itens disponíveis num site de leilões alcançou 21,4 mil libras esterlinas (cerca de R$ 106 mil) no momento de publicação desta matéria. As sacolas com as iniciais do casal foram distribuídas entre os 1....