Contra vício em tecnologia, há quem tem deixado o celular de lado para redescobrir a vida real

Foram apenas quatro dias, mas a internet ficou em polvorosa com a ausência da onipresente cantora Anitta nas redes sociais. Teorias mirabolantes pipocaram na internet e os fãs ficaram inquietos. O motivo foi tão banal que ninguém conseguiria mesmo adivinhar: Anitta colocou o celular em modo avião e resolveu curtir as férias no Hawaí bem longe do aparelho. “Voltei. Me propus a ficar quatro dias sem pegar no telefone. Tranquei no cofre do hotel e fui viver. Já pararam para se perguntar quantas vezes você olhava para o celular enquanto o mundo acontecia ao seu redor?”, questionou a cantora em sua primeira postagem após o sumiço.

Deixar a tecnologia de lado, nem que seja por algum tempo ou em determinados períodos do dia, tem sido a escolha (e o desafio) de muita gente que percebeu como se perde tempo em frente às telas hiperconectadas. Para essa turma, viver experiências “reais” tem ganhado prioridade sobre as experiências mediadas pela tecnologia. “As pessoas estão muito viciadas em celular e não vou me isentar disso. O que procuro é fazer uso consciente, mas é algo que preciso vigiar o tempo todo”, conta a atriz e modelo Lian Tai, de 35 anos.

Devido a questões profissionais – seu mestrado e doutorado foram sobre tecnologias digitais –, Lian não pode se dar ao luxo de sair das redes sociais, mas confessa sentir profunda admiração por quem vive bem sem ter um smartphone. Para ela, algumas tecnologias mudaram a relação que as pessoas têm com o mundo. “Acho que o uso exagerado das redes sociais aumenta a ansiedade. Muita gente não sabe lidar com o vazio, com o silêncio. Não conseguem ficar sem fazer nada. O celular entra como uma forma de lidar com isso”, acredita, exemplificando com o que acontece na sala de espera de qualquer consultório.

Por essas e outras, durante viagens e momentos de lazer, o celular da atriz fica sempre em modo avião. Longe de ser aquela figura chata que reclama dos amigos que dão mais atenção à tela do aparelho do que à conversa na mesa do restaurante, Lian conta que procura sempre dar o bom exemplo. “Acho que, quando as pessoas notam que você não mexe tanto no celular e está realmente interessada na conversa, elas acabam se espelhando. Não me sinto à vontade para reclamar e tomo cuidado para não virar aquela figura repressora. Acho que isso vai de cada um”.

No final do mês passado, o jornalista Guga Chacra, da Globo News, admitiu no Twitter que é completamente viciado em celular. “Tenho cronometrado quanto uso por dia. É assustador. E sei que muitos aqui também são viciados como eu. Acho um problema grave de saúde pública. Faz mal. Lembram como éramos em 2006? Era melhor, muito melhor...”, desabafou, provocando reações semelhantes dos seus seguidores. “Não quero ser escravo de nada. O aparelho é que tem estar a meu serviço, não eu à mercê dele”, respondeu o seguidor Júnior Boechat.

Fato é que o vício em celular já chegou aos consultórios médicos e começou a preocupar especialistas em todo mundo. Mergulhar por horas a fio no Facebook e no Instagram e alternar sentimentos como raiva e ansiedade podem ser sinais preocupantes de dependência tecnológica. No Brasil, são cerca de 120 milhões de usuários de internet. Apesar de não existir estatísticas confiáveis sobre o número de dependentes, universidades e laboratórios, como o da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Hospital das Clínicas da USP, começaram a criar núcleos de “detox digital”.