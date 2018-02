Contadores de histórias se apresentam em dois shoppings

O projeto Hora da Criança – Contação da História tem apresentação do texto Amigos Fantásticos em duas unidades da livraria Saraiva, nos shoppings Flamboyant e Passeio das Águas, neste sábado. Em ambos casos, a contação de história está marcada para se iniciar às 16 horas, dentro dos respectivos espaços da livraria. No Flamboyant, o responsável pela apresentação é o ator Rodrigo Mármore e no Passeio das Águas fica por conta do grupo teatro Destinatário. O livro em que a apresentação se baseia reúne clássicos da Disney. Flamboyant: Av. Dep. Jamel Cecílio, Jardim Goiás. Passeio das Águas: Av. Perimetral Norte, nº 8.303, Loteamento Mansões Goianas.

Infantil 2

Peça “Bem Te Vida Marmotta” será apresentado no Teatro Sesc

A Palhaça Sem Lona apresenta neste sábado, às 17 horas, no Teatro Sesc Centro, a peça infantil Bem Te Vida Marmotta. Com direção de Fernanda Beppler, o espetáculo solo da palhaça é inspirado na obra Memórias Inventadas – As Infâncias de Manoel de Barros. Com classificação indicativa livre, a obra conta que a Palhaça Marmotta está em um novo lugar acompanhada de seu companheiro Tumtum. Juntos, eles buscam um lugar especial onde Tumtum possa ganhar a sua liberdade de volta. Diante da separação, Marmotta revive memórias e busca na relação com o público a força que precisa para cumprir a sua missão. O espetáculo cômico buscar mostra que com que tipos de atitudes se fazem seres humanos. Ingressos: R$ 5 (comerciários e dependentes), R$ 6 (conveniados), R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714 ou 3933-1711.