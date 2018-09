Magazine Consumo de bebida alcoólica cai no Brasil, afirma OMS Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, deve voltar a subir até 2025; no mundo, 3 milhões morrem por doenças relacionados a bebidas

O consumo de bebidas alcoólicas no Brasil sofre uma queda entre 2010 e 2016, mas ainda é responsável por um número importante de mortes no País. A tendência de redução, porém, corre o risco de ser revertida e aumentar até 2025. Os dados constam de relatório publicado nesta sexta-feira, 21, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu levantamento anual do impacto d...