Conheça sete barcos que estão entre os mais legais do mundo para se hospedar

A menos que você seja um marinheiro, um pescador ou um intérprete de cruzeiro em tempo integral, passar a noite em um barco é uma forma diferente de descansar. A brisa é fresca, as vistas são bonitas e você consegue experimentar um destino de uma perspectiva única. Portanto, se você gosta de barcos peculiares ou luxuosos, ancorado em um porto ou navegando, a Booking.com, portal de reservas on-line de hotéis e outros tipos de acomodações, juntou uma lista dos hotéis em barco mais bem avaliados no mundo todo.

Divulgação Genebra, Suíça - Os quartos modernos do Floatinn Boat-BnB vêm com uma vigia de frente para o Lago de Genebra, para que você não perca sequer um centímetro da famosa fonte de água Jet d’Eau. A propriedade oferece um terraço no convés e é um favorito entre os hóspedes da Booking.com, provavelmente pelo serviço cordial e vistas panorâmicas.

Yu Nguyen photography/ Booking.com/Divulgação No Aphrodite Cruises, luxo é a palavra de ordem. Os funcionários são muito simpáticos e fazem com que você se sinta como um cliente VIP desde o momento em que você pisa a bordo. As refeições exuberantes deixam os apaixonados por gastronomia simplesmente maravilhados. Alguns dos quartos vêm com banheira de hidromassagem e terraço, para que você possa mergulhar no mar com total privacidade - caso contrário, as vistas panorâmicas do convés também são muito boas.

Divulgação O Houseboat Ms 3 Gebroeders é o lugar para ficar se você quiser experimentar a autêntica vida em barcos de Amsterdã. Bem no Centro da cidade, não há nada melhor do que fugir da multidão turística e tomar um drinque no convés. Monique, a anfitriã extremamente simpática, abastece a geladeira com vinho, cerveja e lanches gratuitos, e combina cada café da manhã com suco de laranja natural.

Divulgação Veneza, Itália - Esse iate clássico deixará os amantes de barcos com os olhos brilhando. O Yacht Bert Venezia é um luxuoso iate de 30 metros, ancorado na Marina de Sant’Elena, com seis cabines elegantemente climatizadas com vista para a Lagoa de Veneza e o Lido. Há três decks onde os hóspedes podem desfrutar do café da manhã. O iate está ancorado a uma distância ideal da Praça de São Marcos para garantir que o único som que você ouça seja o do mar.

Divulgação Os acolhedores barcos do Houseboat Hotels estão ancorados em Victoria Quays de Sheffield, a apenas 5 minutos a pé do Centro da cidade. Cada barco oferece uma cozinha totalmente equipada e pode acomodar até quatro pessoas; por isso, é uma ótima opção para as famílias - e as crianças vão adorar observar os peixes e patos nadando no canal. Toques extras, como um sistema de música, jogos de tabuleiro e uma área exterior decorada com luzes de fadas, tornam esse lugar muito especial.

Divulgação Suisun City, EUA - Ancorado em Suisun City, a decoração clássica do Barkissimo Yacht Hotel fará com que você se sinta como um capitão do navio. Pense em mobiliário elegante em madeira, vistas panorâmicas e um café da manhã gourmet diário de três pratos. Os hóspedes que precisam de relaxamento podem visitar o bar de vinhos no convés superior ou se refrescarem na banheira de hidromassagem disponível em quartos selecionados.