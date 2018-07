Magazine Conheça o goiano que mora nos EUA e viralizou com vídeos mostrando o 'goianês' para o mundo Radicado nos EUA, engenheiro faz sucesso nas redes sociais mostrando os contrastes de um peão de Goiás na terra de Trump

Imagine um típico peão goiano pedindo pamonha, caldo de cana, pão de queijo e galinhada num drive thru de uma lanchonete nos Estados Unidos. O diálogo surreal - com direito a frases como “Can I have a pamonha” (Gostaria de uma pamonha) e “Do you have galinhada? (Tem galinhada?)” - levou muita gente às gargalhadas nas redes sociais no último mês. O vídeo de 1 minu...