Conheça o Complexo Pub: estúdio que alia música, entretenimento com arte urbana

O portãozinho do antigo sobrado da Rua 7 passa despercebido pelos pedestres que preferem atravessar os corredores do portentoso Parthenon Center para cruzar com a Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia. Mas é só cair a noite que mais uma vez o Complexo Estúdio abre para bandas e ouvintes que desejam ouvir um show ao vivo, uma discotecagem esperta ou beber uma cerveja gelada.

Mistura de inferninho sonoro com estúdio de gravação de música e galeria aberta de arte urbana, o Complexo há 2 anos amplia a programação cultural de Goiânia. Trata-se de um histórico prédio que passou por uma reformulação em sua estrutura ao longo dos últimos meses.

Com uma programação que envolve diferentes gêneros musicais, como jazz, rock e samba, a intenção é criar um espaço de interação, aberto à distintos públicos que desejam ouvir música boa. “A proposta é colocar o público em um processo de imersão, levar as pessoas para dentro de um estúdio de música”, explica um dos proprietários, o músico e produtor Braz Torres.

No estúdio do Complexo, já passaram grupos como My Magical Glowing Lens, Carne Doce, Hellbenders, Peixefante, Winter, Frieza, Mariana Amorim, Trio Cerrado, Brvnks, Lutre e Ana Müller. Antes de ser Complexo, o mesmo espaço serviu de casa para o Rock Lab e para A Construtora Música e Cultura.

RENKA

Com o festival Renka - Ocupação Urbana, que aconteceu ao longo das últimas semanas, os artistas Renato Reno, Itty, Mateus Dutra, Dojla (Bicicleta sem Freio) e André Morbeck grafitaram as paredes da laje que integram o espaço, que agora servem como uma galeria de artes visuais. Projeções também foram criadas pelo artista Felipe Monteiro.

Confira o curta-documentário realizado pela produtora Moment, com imagens de Diogo Fleury, Rodrigo Cunha e Victor Souza, este último que assina também a edição e finalização, sobre o Renka - Ocupação Urbana:

QUER SABER MAIS SOBRE O COMPLEXO?

Complexo Estúdio e Pub

Endereço: Rua 7, nº 489, sala 1, Centro

Telefone de contato: 62 983148888

Facebook: www.facebook.com/complexoestudioepub