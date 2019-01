Magazine Conheça novos lugares da cena noturna em Goiânia Na terra longe do mar, o que não faltam são opções de espaços para se jogar na noite

Não há discussão: quando o assunto é noite, Goiânia dá show em várias capitais do País. Na terra longe do mar, as opções são muitas para os que desejam aproveitar as madrugadas acaloradas da cidade. Tem de tudo para diversos paladares, desde baladinhas arrojadas, como o Hype Meeting Point, que abriu as portas no final de 2018, passando por um rolê mais abrasileirado...