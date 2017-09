Conheça lugares para tomar uma boa cachaça e comemorar o dia da bebida pelo Brasil

Água que passarinho não bebe, a que matou o guarda, branquinha ou “marvada”. São tantos os apelidos atribuídos à mais genuína das bebidas brasileiras que fica até difícil listar o mais famoso ou engraçado deles. No entanto, independente do nome que carregue, não há como negar. A danada da cachaça é quase que uma espécie de patrimônio nacional – se é que já não é! – e também tem um dia para chamar de seu, celebrado em 13 de setembro. E para entrar no clima e comemorar o Dia da Cachaça em grande estilo, a Fazenda Capoava lista alguns lugares que oferecem os melhores rótulos e experiências pelo Brasil.