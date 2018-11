Magazine Conheça histórias de pessoas que deram adeus à rotina e começaram aventuras em períodos sabáticos Conhecido como período sabático, essa pausa por período indeterminado vem conquistando adeptos, entre celebridades e gente comum, que optam por viver entre uma cidade e outra

Ter coragem é meio caminho andado na busca pela felicidade, costumam dizer os estudiosos da mente humana. Às vezes, o estímulo para o primeiro passo, rumo a uma mudança radical, está no divã do analista. Outras, no desfrutar atento da própria companhia ou, quem sabe, em se abrir para a “lei natural dos encontros” e esbarrar em quem nasceu para arriscar. Em alg...