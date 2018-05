Magazine Conheça curiosidades dos casamentos da família real britânica Príncipe Harry e Meghan Markle devem seguir algumas das tradições centenárias das cerimônias

Com o casamento do príncipe Harry com de Meghan Markle se aproximando, a família real britânica divulgou em seu site oficial curiosidades e tradições das cerimônias anteriores. Embora o Palácio de Kensington reconheça que tanto o público como a forma de festejar o casamento tenha mudado ao longo dos anos, muitas tradições permaneceram as mesmas - embora tenham sido l...