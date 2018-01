Conheça Chiquinho, o gato motoqueiro da Rocinha que viralizou

Já famoso por andar de moto e de óculos escuros com seu dono pelas ruas do Rio, o gato Chiquinho viralizou na internet ao "invadir" uma transmissão ao vivo de um telejornal. O repórter falava sobre confrontos armados na favela da Rocinha, quando o bichano passou pelo local em sua moto.



O felino é o fiel amigo de Alexandre Goulart, um apaixonado por motos. Ao lado de Chiquinho usando óculos escuros e capacete, Goulart dirige pelas ruas do Rio de Janeiro.



Alexandre posta vídeos e fotos do bichano nos lugares mais curiosos: em shoppings, numa delegacia de polícia e até num posto de atendimento do Departamento de Trânsito.



Por onde passa, chama atenção das pessoas, que pedem para filmá-lo e tirar foto. Em um dos vídeos, uma pessoa chega a compará-lo com Garfield, o gato preguiçoso e comilão dos quadrinhos.



Não é a primeira vez que Chiquinho chama atenção. Em 2016, ele recebeu reconhecimento internacional quando jornais de outros países escreveram matérias comentando sobre as imagens divertidas postadas por Alexandre.