Magazine Conheça as damas e pajens escolhidos pelo Príncipe Harry e Meghan Markle Ao todo, foram dez crianças escolhidas para entrar na igreja, incluindo os sobrinhos George e Charlotte

As damas de honra e os pajens para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle foram escolhidos. O Palácio de Kensington anunciou os nomes nesta quarta-feira, dia 16. Como já esperado, príncipe George e princesa Charlotte, filhos de William e Kate Middleton, estão entre os dez escolhidos. As demais crianças, que totalizam seis meninas e quatro meninos, são afilhad...