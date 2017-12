Conheça alguns quadros de “Lazinho Com Você”

■ Me representa - Lázaro conhece alguém com uma pendência pessoal e, literalmente, o representa, assumindo sua identidade como a de um personagem. A partir daí, vai, com ele, tentar resolver suas questões diante de outra pessoa.

■ Caravana do Lazinho - pessoas indicam personalidades dos seus bairros para homenagear. Lázaro vai ao encontro deles e, juntos, percorrem as ruas ouvindo as histórias e criam algo artístico para comemorar o batizado de esquinas, ruas e praças, que levarão os nomes dessas pessoas.

■ Segue o Sonho – Pelas redes sociais, Lázaro e equipe anunciam local, data e horário de gravação do quadro no dia seguinte. A cada semana, um tema para os sonhos. Lá, o apresentador ouve os desejos do público e elege os melhores na hora. Os candidatos começam, então, a etapa mais difícil: juntos, eles terão que decidir quem vai abrir mão do seu próprio sonho para eleger o que será de fato realizado.

■ Clipa Aí – A partir de músicas enviadas ao site do programa, Lázaro convidou artistas para participar do clipe de lançamento desses hits. Depois de gravadas as imagens, são escolhidos colaboradores na plataforma para que possam criar os clipes para as músicas selecionadas.

■ Tamo Junto - Lázaro parte da pergunta tema do programa para encontrar pessoas anônimas nas ruas do Brasil. Esteja onde estiver, se ouvir uma boa história, ele parte para aprofundar o papo e as histórias daquele personagem.