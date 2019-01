A representante goiana no Big Brother Brasil 19 está fazendo sucesso entre os internautas. O nome da loira de Senador Canedo, Hariany Nathalia, foi o terceiro mais buscado no Google desde que foi anunciado pela emissora.

O BBB19 ainda nem começou, mas já é um dos principais assuntos na internet. De acordo com o site de pesquisas Google, o termo 'Participantes BBB19' cresceu 950% nas primeiras 24 horas após o anúncio da Rede Globo.

De acordo com o site de pesquisas Google, o nome mais buscado foi o do catarinense Alan e em seguida, o biólogo Vanderson, que vai representar o Acre. As informações foram divulgada pela colunista Patrícia Kogut nessa quinta-feira (10).