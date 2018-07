Magazine Confira programação deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (20) FESTA JULINA Grande Arraiá TV Anhanguera – Nesta sexta-feira com apresentação da Quadrilha Arriba Saia e show musical de Zabumba Beach (às 20 horas). Com comidas e bebidas típicas, no Shopping Cerrado, das 18 às 22 horas. Entrada franca. Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário. NOITE...