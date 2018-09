Magazine Confira os vencedores do Emmy 2018

Melhor Série de Drama Game of Thrones Melhor Série de Comédia The Marvelous Mrs. Maisel Melhor Ator de Série de Drama Matthew Rhys (The Americans) Melhor Atriz de Série de Drama Claire Foy (The Crown) Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama Peter Dinklage (Game of...