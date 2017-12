Confira os destaques do festival:

Mulher no terror

A temática do horror chama a atenção das mulheres. No sábado, a Trash realiza a mesa-redonda Mulheres que Tocam o Terror, com a doutora em sociologia Alice Fátima Martins e a mestre em audiovisual Beatriz Saldanha. Horário: 18h45.

Encontro sangrento

Grandes nomes do cinema estarão no evento, a exemplo do roteirista e diretor da produtora Vigor Mortis, o cineasta Paulo Biscaia, dos filmes Virgens Acorrentadas e As Noites Diabólicas. Outros nomes confirmados são o diretor Santiago Dellape, do longa A Repartição do Tempo, e o realizador Claudio Ellovitch, representante da coletânea de horror Histórias Estranhas, que terá sua première internacional durante a Trash.

Lançamento trash

A programação inclui, ainda, o lançamento de livros e HQs. Nesta quarta-feira, por exemplo, serão lançados os livros Narrativas do Medo, que reúne 18 contos de autores consagrados do gênero, e A Hora do Pesadelo, que abrange toda a história do popularíssimo personagem Freddy Krueger.

Arte do horror

Outro convidado que vem à Goiânia para participar da Trash é o artista gaúcho Gabriel Renner. Na sexta-feira, às 20h40, ele participa do lançamento oficial da arte, em serigrafia, produzida exclusivamente para o evento. Gabriel é designer, cartunista e quadrinista.

Profissionalização

Também estão incluídas oficinas gratuitas para quem deseja se aprofundar e entender mais sobre as temáticas que envolvem os gêneros e subgêneros abordados na Trash. O cineasta catarinense Petter Baiestorf e o jornalista e pesquisador Carlos Primati ministram os workshops Como Fazer um Filme de Terror em Três Dias e O Pós-horror e Horror no Cinema Moderno e Pós-moderno. As oficinas serão realizadas na Faculdade Araguaia (Setor Bueno).