Confira o trailer da nova série da Netflix, 'O Mecanismo'

A netfliz divulgou o trailer da sua nova série, 'O Mecanismo', baseada no filme 'Lava Jato - O Juíz Sergio Moro e os Bastidores da Operação que Abalou o Brasil. Com direção de José Padilha e roteiro de Elena Soarez, a atração é inspirada em acontecimentos reais do Brasil e que impulsionaram o maior escândalo de corrupção de todos os tempos. A história retrata como um pequeno grupo de obstinados investigadores desvenda um monstruoso esquema de corrupção no Brasil e o impacto dessa descoberta em todos os envolvidos e neles próprios.

Na série, Selton Mello é Marco Ruffo, um delegado aposentado da Polícia Federal obcecado pelo caso que está investigando; Carol Abras é Verena Cardoni, a determinada aprendiz de Ruffo; Enrique Dias interpreta Roberto Ibrahim, um criminoso que é o objeto da obsessão de Ruffo.

O elenco também conta com Lee Taylor, Antonio Saboia, Jonathan Haagensen, Alessandra Colasanti, Leonardo Medeiros, Otto Jr., Susana Ribeiro e Osvaldo Mil, entre outros.