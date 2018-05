Magazine Confira o roteiro de São João em Goiânia O POPULAR vai manter durante todo o mês junho a rota atualizada das festas na cidade

As festas juninas chegam nesta ano em clima de Copa, ajudando a lembrar os três santos mais populares das paróquias: Santo Antônio, intelectual com fama de casamenteiro, no dia 13 de junho; São João, o mais célebre – e muitas vezes sinônimo de festa junina –, no dia 24; e São Pedro, o porteiro do céu, dia 29. Ao som da sanfona e com cardápio no qual não podem...