Magazine Confira o roteiro de atrações deste fim de semana em Goiânia Se programe e não perca nenhum detalhe

SEXTA-FEIRA TEATRO Casa Grande Senzala: Manifesto Cultural Brasileiro – Musical, com Os Ciclomáticos. No Teatro Madre Esperança Garrido, às 20 horas. Classificação etária: 14 anos. Ingressos: R$ 7 (trabalhadores do comércio e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Av. Contorno, nº 241, Centro. Informações: 3933-17...