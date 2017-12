Confira o que acontece em Goiânia neste domingo (10)

Alunos da escola Ivana Bontempo fazem performance musical

Os alunos da Ivana Bontempo Escola de Música se apresentam neste domingo, com sessões às 11, 16 e 20 horas, no Teatro Goiânia. Serão apresentados números de piano, violão, guitarra, violino, bateria, baixo elétrico, canto e bandas musicais. O repertório é eclético e passeia por peças românticas e modernas. Dentre os compositores estão Villa-Lobos, Pixinguinha, Fructuoso Viana, Clementi, Lorenzo Fernandez, Chopin e Marlos Nobre. Haverá também números com improvisação e grupos interpretando compositores atuais. No final de cada sessão haverá um encerramento com participação de um grupo vocal dirigido pela cantora Letícia Yohanna. A faixa etária dos alunos é de 5 a 18 anos. Dentre os alunos vários são premiados em concursos nacionais de piano. A 2ª sessão além dos números musicais contará também com uma exposição dos trabalhos de pintura das crianças do projeto “Talento de mãos dadas” que se unem aos alunos do projeto “Talento de mãos dadas com a música”. O espetáculo tem como arranjador e diretor musical Léo Araújo, roteiro de Priscila Shiozawa e direção do espetáculo de Ivana Bontempo. Os ingressos custam R$ 30. Av. Tocantins, com rua 23, n° 252, Centro.

Banda Uó em espaço público de Goiânia

Depois de anunciar a pausa do grupo e lançar na internet a canção Tô na Rua, a Banda Uó realiza um dos seus últimos shows hoje no Cepal do Setor Sul, em Goiânia. A apresentação será no evento Vale das Cremosas que começa ao meio dia e vai até às 21 horas. Trata-se da maratona de despedidas que começou em novembro, quando os integrantes Mel Gonçalves, Mateus Carrilho e Davi Sabbag divulgaram o hiato na banda, há 7 anos embalada por hits como Faz Uó, Shake de Amor e Cafuçu. Eles ainda vão cumprir agenda até o carnaval.

Fruto de um trabalho conjunto que começou nos corredores da boate Metropolis Pub, na Festa Uó, a banda era apenas uma divertida brincadeira para compor a programação da noite. O público gostou, os vídeos postados na internet deram visibilidade e o grupo acabou emplacando shows animados, tanto com versões de músicas pops, até músicas autorais.

Ao longo dos anos lançaram os discos Motel (2012) e Veneno (2015), e os EPs Cowboy (2013) e Me Emoldurei de Presente para te Ter (2011), que agora serão revividos durante a apresentação. De acordo com os goianos, cada um sentiu que era a hora de dar uma oportunidade para novos projetos.

Mateus, Davi e Mel atualmente moram em São Paulo e, nos últimos anos, dividiam a agenda da Banda Uó com projetos paralelos. A vocalista Mel, por exemplo, faz parte da equipe do programa Estação Plural, o primeiro programa abertamente LGBT em rede aberta exibido pela TV Cultura. Já Mateus recentemente lançou o videoclipe da canção-foguete Corpo Sensual, ao lado de Pabllo Vittar, música mais ouvida nas últimas semanas no Spotify.

Filarmônica de Goiás apresenta “Sagração da Primavera”

A Orquestra Filarmônica de Goiás apresenta neste domingo, às 11 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, uma das obras mais significativas do século 20, a Sagração da Primavera, do russo Igor Stravinsky. A obra Anaktoria, de Xenakis também integra o repertório da apresentação. A regência do concerto é do maestro titular e diretor artístico da Filarmônica, Neil Thomson. A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e o grupo de percussão Impacto participará da execução da obra.

Os integrantes, juntamente com a Filarmônica, vão interpretar a inédita composição After Springs, da brasileira Michelle Agnes, encomendada pela Orquestra. A obra de Agnes foi escrita para Sixxen, instrumento musical desenvolvido pelo compositor, arquiteto, engenheiro e matemático grego Iannis Xenakis, em 1978. Considerado um dos mais importantes compositores do século 20, a música de dialogava com outras áreas como física, matemática, arquitetura, química e computação. A entrada é franca.

Walacy Neto lança primeiro livro pela Nega Lilu Editora

O escritor Walacy Neto lança, às 19 horas, no Evoé Café Com Livros, o livro Muito Pelo Contrário. A obra tem ilustrações do artista visual Pedro Kastelijns e é lançado pela Nega Lilu Editora. Organizado em três partes com 12 poemas, a obra tem ilustrações feitas em nanquim e grafite. Também integram a equipe do projeto editorial a diretora de arte Luana Santa Brígida, o revisor Vinícius Vargas e o produtor gráfico Carlos Sena. Walacy Neto vem, nos últimos anos, publicando poemas em antologias editadas em Goiás e em outros Estados.O Evoé fica na Rua 91, n° 489, Setor Sul.