Confira o guia de programação cultural do fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (08/12)

NOITE

Zé Ricardo & Thiago – Na boate Villa Mix Goiânia, a partir das 22 horas. Av. 136 Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Thiago Brava – Na Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 40 (feminino) e R$ 70 (masculino). Valores sujeito à alteração. Av. 136, n° 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

DJs Fafa Assunção e Flavio Castro – Na Sedna Lounge, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 60 (masculino) e R$ 40 (feminino). R. 146, 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Edu Moraes e Os Imorais – Na Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99688-5819.

Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, n° 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Dyogo & Deluca – Na boate Toro, a partir das 22 horas. Rua 139, 49, Qd. 55, Lt. 11, Setor Marista. Informações: 9.9938-6586.

SÁBADO (09/12)

SHOW

Nando Reis e Os Infernais – Show da turnê Jardim Pomar. No Centro de Convenções da PUC, às 21 horas. Ingressos: de R$ 40 a R$ 220. Av. Engler, nº 507, Jardim Mariliza. Informações: www.alphatickets.com.br.

DANÇA

A Bela e a Fera – Com Escola Cristiane Rezende & Cia. No Teatro Rio Vermelho, às 20 horas. Centro de Convenções de Goiânia, Rua 4, Centro. Informações: 3091-1419.

EXPOSIÇÃO

ABC Confaloni, Modernidade Inaugural e Outras Obras – No Museu de Arte Contemporânea de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 9h30. Entrada franca. Saída para Bela Vista, km 0, GO-020. Informações: 3201-4923.

FEIRA

1ª Mostra de Felinos de Goiânia – Na Via Cat, das 9 às 13 horas. Entrada franca. Praça Wilson Salles, Setor Nova Suíça. Informações: 3088-6233.

NOITE

Djs Zago, Pedro Lukas e Roberto Cruzz – No 21 Hookah Lounge, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 10 (valor sujeito a alteração de acordo com a demanda). Rua 1.136, nº 56, Setor Marista. Informações: 99625-7603.

Victor & Neto, Henrique & Rangel e Rafael Ramalho – Na boate Villa Mix Goiânia, a partir das 22 horas. Av. 136 Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 98441-9503.

Mauricio & Eduardo e DJ Luciana Vieira – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 40 (feminino) e R$ 70 (masculino). Valores sujeito à alteração. Av. 136, n° 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Banda Clube Retrô – No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 98579-5428.

Strange Days – No Bolshoi Pub, a partir das 20 horas. Ingressos: R$ 80 (bilheteria). Rua T-53/T-2, nº 1140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

DOMINGO (10/12)

TEATRO

Fazendo Suas Graças com Murilo Couto – No Teatro Madre Esperança Garrido, às 20 horas. Ingressos: R$ 80 (inteira). Av. Contorno, nº 241, Centro. Informações: 3212-3531.

LANÇAMENTO

Walacy Neto lança o livro Muito pelo Contrário – No Evoé Café, a partir das 19 horas. Entrada franca. Rua 91, nº 489, Setor Sul. Informações: 3092-3733.

DEBATE

Café Filosófico com Will Goya – No Bolshoi Pub, das 17 às 19h30. Ingresso: 5kg de alimentos não perecíveis. Rua T-53/T-2, nº 1140, Setor Bueno. Informações: 98211-2000.

FEIRA

40° Pet’s Day do Grupo Miau AuAu – Na loja Petz no Passeio das Águas Shopping, das 14 às 19 horas. Taxa de adoção: R$ 40. Av. Perimental Norte, com Av. Goiás Norte, Residencial Humaitá. Informações: 2764-7389.

ALMOÇO

João Garoto e Xexéu – No Aquarius Restaurante e Choperia, a partir das 13 horas. Couvert artístico: R$ 15. Av. Albert Einstein, Jardim da Luz. Informações: 99972-0823.

NOITE

Banda Carpe Gyn e Banda Zabumba Beach – No Café Nice, a partir das 18 horas. Couvert: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, n° 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Kenedy Marçal e Trio na Taberna – Na Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 98579-5428.

~~~~~~~~~~~~

Solidariedade

Show beneficente é realizado em prol do projeto Portal do Sol

As bandas Lobim e os 3 Porcão, Casa Bizantina, Baba de Shiva e Doentes de Amor, se apresentam nesta sexta-feira, às 20h30, na Nova Toca Coletivo. Em clima de Natal e solidariedade às pessoas mais carentes deste planeta. Além da noite de rock, o evento tem como meta arrecadar alimentos, brinquedos e roupas para a Comunidade Portal do Sol que vive e sobrevive às margens do lixão de Aparecida de Goiânia. Para participar basta levar alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas ou R$ 10 e aproveitar o show. Avenida C-104, Qd. 222, Lt. 8, Jardim América.

Cancelado

Show com Sérgio Reis e Renato Teixeira é adiado para 2018

O show Amizade Sincera, com os cantores Sérgio Reis e Renato Teixeira que seria apresentado nesta sexta-feira, no Teatro Rio Vermelho foi cancelado. A nova data está marcada para o dia 3 de fevereiro de 2018. De acordo com o organizadores, o ingresso já adquirido valerá para a nova data. Quem optar pela devolução, deve procurar o lugar que foi efetuada a compra e solicitar o reembolso. No repertório do show, estão clássicos da música de raiz como Romaria, Tocando em Frente, Panela Velha, Menino da Porteira, Beijinho Doce, Cabecinha no Ombro, Comitiva Esperança e outras novidades. Ingressos: Setor A: R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia). Setor B: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia). Plateia superior: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia). Doando um quilo de alimento não perecível, paga-se meia-entrada. Informações: 98170-0736. Av. Paranaíba, n° 1576-1864, Setor Central.