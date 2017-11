Confira o giro cultural deste final de semana em Goiânia

A 1ª Mostra das Nacionalidades é atração deste sábado, a partir das 16 horas, no Shopping Cerrado. A abertura será promovida pela Escola Arco-Íris e pelo Colégio Razão. Alunos dos Ensinos Infantil e Fundamental 1 e 2 farão apresentações artísticas sobre diversos países. O evento tem como objetivo valorizar a cultura, os aspectos históricos e geográficos, as danças, as comidas típicas, o idioma e as crenças de diversos países. Além disso, é uma forma de ampliar os conhecimentos dos alunos sobre os aspectos culturais de cada nação. Cada série ficou responsável por apresentar a dança típica de uma nação que tem o Espanhol ou Inglês como língua oficial. Os países de língua espanhola escolhidos são Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Entrada franca. Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.

Almoço

Show reúne veteranos e clássicos do samba

Com o show Encontro de Bambas, os cantores Xexéu e João Garoto apresentam-se neste sábado, a partir das 13h30, no Tainakan Bar. A dupla é acompanhada por Marcos Lima, na percussão, André no Trombone e Maximira no cavaco e no pandeiro. No repertório eles revisitam clássicos como Cartola, Pixinguinha, Assis Valente, Noel Rosa. Ataulfo Alves e Nelson Cavaquinho. Couvert artístico: R$ 12. Av. T-1 com Av. T-8, Setor Bueno. Informações: 99974-0058.

Artesanato

Grupo oferece oficina de tapetes manuais

O grupo Asas de Picadeiro traz neste sábado, a partir das 8 horas, no CMEI Vale dos Sonhos, o projeto Tecendo Arte e Renda no Tear da Economia Criativa. Serão realizadas oficinas de capacitação e qualificação artística, voltada especialmente para produção de mantas artesanais. A intenção é fortalecer a economia, difundir a cultura popular e valorizar a memória artística. O objetivo geral é resgatar e compartilhar técnica praticada pelos avós-artesãos e seus antepassados, nas produções de artesanatos feitos com barbante. Os participantes aprenderão passo a passo as técnicas de cada modalidade por meio de vivências práticas e teóricas ao comando de cada oficineiro. Ao final, cada participante leva o tapete pronto, além de um certificado de participação comprovado a sua vivência em cada modalidade de oficina. As inscrições são gratuitas. Informações: 99400-3194.

Teatro

Espetáculo explora imaginário infantil

A peça O Menino Manuel estreia neste sábado, às 17 horas, no Teatro Sesc Centro. O espetáculo apresenta alguns dos principais poemas, recitados e musicados do poeta Manoel de Barros. Em meio a cenas que se constroem ao longo da peça, com a elaboração de desenhos manipulados que dão vida ao cenário. A ambientação tem como referência o imaginário do universo infantil, no qual o mundo descrito por Manoel é representado por desenhos para colorir, que ao decorrer da história vão ganhando cores à medida que são explorados. Ingressos: R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados), R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.