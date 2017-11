Confira o giro cultural deste final de semana

Sexta

Noite

Los Lokos - No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das

18h30. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, Qd. F43A, Lt. 214, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.

Liga Joe - No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, n° 110, Setor Bueno.

Girls Night: Festa Do Pijama - No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Rua 91, n° 632, Setor Sul. Informações: 99977-7678.

Banda Vértize - No Taberna Music Pub, às 21 horas. Ingressos: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, n° 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

Banda Skolta - No Bolshoi Pub, a partir das 20 horas. Ingressos: R$ 50 (valor sujeito à alteração sem aviso prévio). Rua T-53, c/ T-2, n° 1.140, Setor Bueno.

Show Jameson Party - Com Lucas Led, 2Gether e DJ

Rafael Ramalho, na boate Villa Mix, às 22 horas. Av. 136 Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Túlio & Max - Na Santafé Hall, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 70 (sujeito à alteração). Av. 136, n° 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Cinema

Cineclube Elas Fazem Cinema - No Miniauditório da Faculdade de Educação da UFG, a partir das 19 horas. Rua 235, n° 307, Setor Leste Universitário.

Chorinho – No Grande Hotel, a partir das 19 horas, shows com Nestor do Sax, Gilberto Correia e Danilo Carvalho. Av. Goiás, esq. com a Rua 3, Centro. Entrada franca.

Sábado

Noite

Cejane Verdejo - No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 18h30. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, Qd. F43A, Lt. 214, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.

Banda Carpe Gyn -No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert: R$ 20. Av. T-11, Qd. 112, Lt. 3, n° 110, Setor Bueno.

Coala Ft. Rrotik - No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Rua 91, n° 632, Setor Sul. Informações: 99977-7678.

Rubinho Gabba - Tributo ao Coldplay, no Bolshoi Pub, a partir das 20 horas. Ingressos: R$ 50 (valor sujeito à alteração sem aviso prévio). Rua T-53, c/ T-2, n° 1.140, Setor Bueno.

Baile é Pop - Com a banda Clube Retrô, no Taberna Music Pub, às 21 horas. Ingressos: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, n° 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

Show

Festa Stockcar- Com Gabriel & Rafael e Dj Rodrigo Melo, na boate Villa Mix, às 22 horas. Av. 136 Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

César & Alessandro e Rayan Barreto - Na Praça da Feira, das 10 às 13 horas. Entrada franca. Praça da Feira, do Conjunto Vera Cruz 2.

Rick e Giovani - Na Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 70 (sujeito à alteração). Av. 136, n° 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

2º Giro Musical: Quinteto Metais do Cerrado & Fabiano Chagas Trio - No Bosque dos Buritis, às 17 horas. Entrada franca. Rua 1, nº 605, Setor Oeste (em frente ao Museu de Arte de Goiânia).

Concerto

Mutirão da Prefeitura: Apresentação da Banda Juvenil de Goiânia -

Na Praça da Feira, às 17 horas. Entrada franca. Av. Gercina Borges Teixeira, Praça da Feira, Conjunto Vera Cruz 2.

Teatro

Mulheres Solteiras Procuram - No Teatro Sesi, às 21 horas. Ingressos: R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia). Informações: 3269-0800. Av. João Leite, n° 1.013, Santa Genoveva.

O Mágico De Oz- No Centro Cultural Martim Cererê, às 19 horas. Ingressos: R$ 10. Rua 94 A, Setor Sul. Informações: 32014688.

DOMINGO

Noite

Segue a Festa -Com Maluê, Dolls e Rodrigo Melo, na boate Villa Mix Goiânia, às 22 horas. Av. 136 Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Kenedy Marçal e Trio -

No Taberna Music Pub, às 19 horas. Ingressos: R$ 20. Av. Laudelino Gomes, n° 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

Happy Hour

Edson & Hudson - No Alabama Choperia e Restaurante, às 14 horas. Ingressos: R$ 60. Rua Al. Dom Emanuel, Setor Marista. Informações: 3924 9844.

Show

Janela Delas - No Evoé Café com Livros, a partir das 20 horas. Ingressos: R$10. Rua 91, n° 489, Setor Sul.