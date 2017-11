Confira o giro cultural de Goiânia nesta semana

Trio sertanejo no palco da Santafé

A banda Villa Baggage é a atração desta terça-feira, a partir das 22 horas, da boate Santafé Hall. O trio é formado pela vocalista Emelyn Calvo Maziero, pelo sanfoneiro Guilherme Antônio Artioli e pelo vocal e violinista Haroldo Benevenuto Machado Artioli. O grupo é de Campinas, interior de São Paulo, e conquistou o Brasil pelo novo conceito sertanejo com sanfona, violino e uma voz feminina. Eles contam com dois discos gravados e um DVD. Ingressos (na bilheteria): R$ 70 (masculino) e R$ 40 (feminino). Avenida 136, nº 222, Setor Marista. Mais informações: 3945-7980.

Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta concerto dedicado a Mozart

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Goiânia, concerto dedicado a Mozart (1756-1791), considerado um dos maiores nomes da música erudita do mundo. No programa da noite, Don Giovanni, concerto para trompa, com solo de Igor Vasconcelos (trompa) e as Sinfonias n. 25 e 32. A apresentação terá como regente a convidada Katarine Araújo. A entrada é franca. Avenida Anhanguera, esquina com Av. Tocantins, Centro. Informações: 3524-1709.

André Mols revive músicas dos Beatles

O cantor e guitarrista André Mols apresenta o show Beatles in Blues nesta terça-feira, a partir das 20 horas, no Teatro Sesi. O músico revive clássicos do quarteto de Liverpool apresentando arranjos originais. Acompanhado do guitarrista Front Júnior, o repertório inclui canções como Hey Jude, Let It Be, Yesterday, Don´t Let Me Down, All You Need is Love, All My Loving, Lucy in the Sky. André é o líder da banda TNY, que surgiu em 1992 do desejo de montar um grupo de blues. Ingressos: Doação de 2 kg de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Cantata

Clássicos de Natal

no Sesc Centro

O grupo Coral Afabeg e Coral Conviver e Renascer se apresentam nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. No repertório estão músicas natalinas conhecidas. O show integra o projeto Canto em Todo Canto que tem como objetivo levar música a várias partes da capital. Ao todo, são 46 coristas sob a regência da cantora soprano Mirelli Croce. Ingressos: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados) e R$ 20 (inteira). Rua 15, esq. com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.

Teatro

Mostra traz reflexão sobre Shakespeare

Inspirado na obra A Tempestade, de Shakespeare, espetáculo de mesmo nome será apresentado nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Basileu França. O enredo foi composto a partir da percepção dos alunos da escola sobre a dinâmica da vida. Confinados em uma ilha, muito mais interna do que externa, cada personagem é lançado ao seu mar, que ao mesmo tempo simboliza o que nasce e o que morre em cada um. A programação faz parte da 16ª edição da Mostra Teatral Desaguar 2017, que segue até domingo e é realizado em comemoração aos 403 anos de Shakespeare. Ingressos: R$ 10. Av. Universitária, Setor Universitário.

Mostra

Exposição retrata personalidades negras

O artista plástico Selvo Afonso abre a exposição Ícones Negros sob o Olhar de Selvo Afonso: Cultura e História Afro e Afrobrasileira. As obras ficam em cartaz, a partir das 10 horas, no salão principal da Assembleia Legislativa. Zumbi dos Palmares, Zezé Motta, Machado de Assis, Cartola, Martin Luther King, Toni Morrison, Malcolm X e Nelson Mandela são algumas das personalidades negras homenageadas. Para escolha dos homenageados foram consultados 100 pesquisadores que possuem envolvimento com estudo das questões relativas à África e da cultura negra. A entrada é franca. Alameda dos Buritis, n° 231, Setor Oeste. Informações: 3221-3000.