Confira o giro cultural da cidade

Banda Juvenil de Goiânia no Mutirão da Prefeitura

Neste sábado, a partir das 17 horas, aqueles que estiverem participando do Mutirão da Prefeitura no Conjunto Vera Cruz 2, poderão assistir a uma apresentação da Banda Juvenil de Goiânia. O grupo promete um programa eclético, indo da ópera, como O Guarani, de Carlos Gomes, a canções populares como trilhas de filmes, músicas internacionais e MPB. A banda é um projeto social da Secretaria Municipal de Cultura, vinculado à Orquestra Sinfônica de Goiânia, uma reformulação da antiga Banda Marcial, que era composta apenas por metais e percussão. Agora, o programa também agrega outros instrumentos, como os de madeira. Ao todo, são 55 músicos com idade entre 12 e 25 anos, que recebem uma bolsa mensal para se dedicar ao estudo da música. Av. Gercina Borges Teixeira, Praça da Feira, Conjunto Vera Cruz 2.

Noite

Show oitentista no Café Nice

Quem comparecer neste sábado à noite ao Café Nice poderá matar saudades sucessos de grandes bandas do pop rock dos anos 80. A partir das 23 horas, sobe ao palco da casa a banda Carpe Gyn, que promete um repertório com releituras de clássicos nacionais e internacionais recheadas de influências de seus integrantes. No show, o grupo pretende passar também por músicas que passeiam pelas décadas seguintes até a atualidade. O couvert artístico da noite custa R$ 20. Av. T-11, esquina com Rua T-36, Setor Bueno.