Confira o giro cultural: Advogada lança livro sobre superação em histórias femininas

A advogada Hulda Morais lança nesta quinta-feira, às 20 horas, na Hyundai Caoa, Mulheres, – Histórias de Dor, Preconceito, Coragem e Superação, livro que conta histórias de dor e preconceito contra mulheres. A obra traz depoimentos de personalidades que viveram histórias fortes em situação abusivas, como a fisioterapeuta atual vereadora de Goiânia Cristina Lopes, cuja história de agressão contra a mulher tornou-se emblemático nacionalmente quando ocorrido, na década de 1980. Ao todo, são cinco histórias compiladas na obra. Entrada franca. Preço do livro: R$ 35. Avenida Mutirão, nº 233, Setor Bueno.

Recital

Estudantes apresentam musicais com o tema “O Trem da Vida”

Os alunos do ensino infantil Colégio Anglo de Campinas se apresentam nesta quinta e nesta sexta-feira, sempre às 20 horas, no Shopping Cerrado, como parte da programação natalina. O tema das performances musicais é O Trem da Vida, que traz reflexões e metáforas sobre as pessoas que passam pela vida de cada um. Os alunos do ensino infantil matutino e do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I cantarão na quinta-feira. Já na sexta-feira, será a vez dos alunos do ensino infantil vespertino. Todas as apresentações terão entrada gratuita. Av. Anhanguera, n° 10.790, Aeroviário.

Instalação

Projeto destaca os sons de Goiânia

A instalação Janelas Sonoras, resultado de trabalho da pesquisadora Thaís Oliveira, será apresentada nesta quinta-feira, a partir das 9 horas, no Centro de Referência Grande Hotel. Sons de feirantes da Feira Hippie, de fritura de pastel, do vendedor de pamonha, de ambulantes e do caminhão de coleta seletiva estão entre as matérias-primas do trabalho. Todas essas marcas sonoras poderão ser ouvidas simultaneamente por meio de 12 caixas. O projeto nasceu em pesquisa para doutorado da pesquisadora, na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Entrada franca. Avenida Goiás, esquina com Rua 3, Centro.