Pré-estreia

De Repente uma Família

(Instant Family) – EUA, 2018. Direção de Sean Anders. Com Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner. Comédia dramática, 1h58. Legendado. Cinemark Flamboyant 2, às 19h (somente sábado e domingo). O jovem casal Pete e Ellie decide adotar uma criança, e busca uma feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie, uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se mudam com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam as suas vidas por completo.

Estreias

Animais Fantásticos – Os Crimes de Grindelwand

(Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald) – Reino Unido e EUA, 2018. Direção de David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. Fantasia, 2h14. 12 anos. Legendado e dublado. Buriti 2, 3D, dubl., às 15h, 17h40 e 20h20. Buriti 3, dubl., às 14h10. Buriti 5, dubl., às 16h20, 19h e 21h40. Cine Ritz 1, dubl., às 14h30, e 3D, dubl., às 17h30 e 20h30. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 13h30 e 19h15, e leg., às 16h30 e 22h. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 13h45 e 21h45, 3D, dubl., às 16h15 e 19h. Cinemark Flamboyant 1, 3D, dubl., às 14h15, e 3D, leg., às 17h15 e 20h15 (sexta e sábado, extra às 23h15). Cinemark Flamboyant 5, 3D, dubl., às 16h20, e 3D, leg., às 19h20. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 18h45 e 21h45. Cinemark Flamboyant 8, 3D, leg., às 18h e 21h. Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 18h e 21h. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 14h15, 17h15 e 20h15 (sábado, às 23h15). Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 18h45, e 3D, leg., às 21h45. Cinemark Passeio 7, 3D, dubl., às 16h20 e 19h20. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 15h30, 18h15 e 21h (até domingo, extra às 12h45). Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h45 e 19h15, e leg., às 16h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 20h, e 3D, leg., às 17h15. Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 18h20, e 3D, leg., às 15h30. Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 21h, e 3D, leg., às 18h. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 13h e 15h50, e leg., às 18h40 e 21h30. Lumière Araguaia ,1 dubl., às 15h50, 18h25 e 21h, e 3D, dubl., às 13h15. Lumière Banana 1, dubl., às 15h50, 18h25 e 21h, e 3D, dubl., às 13h15. Lumière Bougainville 1, dubl., às 13h30 e 16h, e leg., às 18h45 e 21h10. Lumière Portal 1, dubl., às 15h50, 18h25 e 21h, e 3D, dubl., às 13h15. Lumière Portal Sul 1, dubl., às 15h50, 18h25 e 21h, e 3D, às 13h15. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 19h35. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 14h55, 17h45 e 21h. Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da Macusa (Congresso Mágico dos EUA) e reúne seguidores, dividindo o mundo entre seres de magos sangue puro e seres não mágicos.

O Grande Circo Místico

Brasil, Portugal e França, 2018. Direção de Carlos Diegues. Com Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Mariana Ximenes. 16 anos. Cineflix Aparecida 2, às 19h20 e 21h40. Kinoplex Goiânia 6, às 13h e 21h35. Lumière Araguaia 5, às 14h20, 16h30, 18h40 e 21h. Lumière Banana 5, às 14h20, 16h30, 18h40 e 21h. Lumière Portal Sul 3, às 14h20, 16h30, 18h40 e 21h. Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Esse é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.

Parque do Inferno

(Hell Fest) – EUA, 2018. Direção de Gregory Plotkin. Com Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus. Terror, 1h28. 14 anos. Dublado. Buriti 4, às 21h55. Cinemark Passeio 5, às 16h (até domingo). Cinépolis Cerrado 4, às 22h30 (exceto quarta). Durante a noite de Halloween, um grupo de amigos começa a ser perseguido por um assassino mascarado em um parque de diversões temático. O mais terrível é que todas as atrocidades cometidas pelo criminoso são praticadas na frente do público alienado presente no local. Eles acreditam que tudo faz parte do “show”, ignorando os pedidos de socorro dos jovens.

Entrevista com Deus

(An Interview with God) – EUA, 2018. Direção de Perry Lang. Com Brenton Thwaites, Yael Grobglas, Charlbi Dean Kriek. Drama, 1h37. Livre. Legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 22h10 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 16h30. Cinemark Passeio 1, dubl., às 18h20 e 20h40. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 18h e 20h20. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 15h15 e 19h30. Lumière Bougainville 4, leg., às 17h e 19h. Lumière Portal 3, dubl., às 14h30, 16h45, 19h e 21h. Paul é um jornalista ambicioso em busca de sucesso profissional por intermédio de alguma grande matéria. Depois de uma extensa procura, ele topa de frente com um homem que pode lhe dar a melhor entrevista de vida: ele diz ser Deus e promete responder a qualquer pergunta de Paul em uma conversa única.

Quase Memória

Brasil, 2018. Direção de Ruy Guerra. Com João Miguel, Charles Fricks, Tony Ramos. Comédia dramática, 1h35. 12 anos. Lumière Araguaia 3, às 15h30 e 21h10. Carlos é um jornalista que, em um dia qualquer, recebe um pacote diferente. Pela letra e do embrulho, ele logo nota que o remetente é seu próprio pai, Ernesto, que morreu há alguns anos. Espantado, Carlos fica em dúvida se deve ou não abrir o pacote. Enquanto isso, relembra divertidas memórias que teve ao lado do pai.

Uma Espécie de Família

(Una Especie de Familia) – Argentina, Brasil, França, Polônia e Dinamarca, 2018. Direção de Diego Lerman. Com Bárbara Lennie, Daniel Aráoz, Claudio Tolcachir. Drama, 1h35. 10 anos. Lumière Araguaia 3, às 13h30 e 17h20. A médica Malena decide adotar um bebê. Ela encontra uma mulher grávida, com dificuldades financeiras, disposta a entregar o bebê para uma família adotiva. Chegado o dia do parto, Malena está presente para acolher o novo filho, mas ela se surpreende quando a família da mãe biológica exige uma grande quantia de dinheiro para concluir o processo de adoção. A médica deve ceder à chantagem?

Pagliacci

Brasil, 2018. Direção de Chico Gomes e Júlio Hey. Documentário, 1h13. Livre. Lumière Banana 2, às 17h e 19h. Os 20 anos da companhia La Mínima são comemorados de forma poética ao unir a figura do palhaço, a montagem do espetáculo Pagliacci e a trajetória do grupo. Por meio do cotidiano do fundador Fernando Sampaio, ao lado do cocriador Domingos Montagner, Luciana Lima, e entrevistas com artistas e público, é feita uma reflexão sobre a necessidade do riso, abordando questões filosóficas e simbólicas em torno da arte circense e do humor.

A Casa que Jack Construiu

(The House That Jack Built) – Dinamarca, 2018. Direção de Lars von Trier. Com Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman. Suspense, 2h35. 18 anos. Legendado. Lumière Bougainville 2, às 18h e 21h. Um dia, durante um encontro fortuito na estrada, o arquiteto Jack mata uma mulher. Esse evento provoca um prazer inesperado no personagem, que passa a assassinar dezenas de pessoas ao longo de 12 anos. Devido ao descaso das autoridades e à indiferença dos habitantes locais, o criminoso não encontra dificuldade em planejar seus crimes, executá-los ao olhar de todos e guardar os cadáveres num grande frigorífico. Tempos mais tarde, ele compartilha os seus casos mais marcantes com o sábio Virgílio numa jornada rumo ao inferno.

A Rota Selvagem

(Lean On Pete) – EUA< 2018. Direção de Andrew Haigh. Com Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi. Drama, 2h01. 12 anos. Legendado. Lumière Bougainville 3, às 19h e 21h15. Charley é um menino de 15 anos que vive com o pai solteiro em Portland, Oregon. Na procura pela tia desaparecida há muitos anos, Charley consegue um emprego de verão como treinador de cavalos e acaba fazendo amizade com um cavalo de corrida chamado Lean on Pete.

Sueño Florianópolis

Argentina, 2018. Direção de Ana Katz. Com Gustavo Garzón, Mercedes Morán, Marco Ricca. Comédia, 1h47. 14 anos. Lumière Bougainville 4, às 13h. No verão de 1990, o casal Lucrecia e Pedro tem 22 anos de casamento e estão prestes a se divorciar. Porém, antes de tomar essa decisão, eles resolvem viajar com seus dois filhos adolescentes de Buenos Aires para Florianópolis em um velho carro sem ar-condicionado.

Em cartaz

Todas as Canções de Amor

Brasil, 2018. Direção de Joana Mariani. Com Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Luíza Mariani, Julio Andrade. Romance, 1h30. 14 anos. Lumière Araguaia 3, às 19h15. Lumière Bougainville 4, às 15h e 21h. Chico e Ana se mudam para um novo apartamento em São Paulo. Enquando arrumam as coisas, ela acha um fita K7 e decide escutar. Trata-se de uma mixtape que Clarisse fez 20 anos antes para seu marido, Daniel. Os dois casais, apesar de distanciados pelo tempo, têm muito em comum.

Chacrinha - O Velho Guerreiro

Brasil, 2018. Direção de Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni. Drama biográfico, 1h54. 12 anos. Cinemark Flamboyant 6, às 16h. Cinemark Passeio 2, às 16h30 (segunda, terça e quarta). Cinemark Passeio 5, às 16h (até domingo). A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de Medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanha a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Millennium: A Garota

na Teia de Aranha

(The Girl in the Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story) – EUA, 2018. Direção de Fede Alvarez. Com Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield. Suspense, 1h57. 16 anos. Legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 19h10. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 13h30 e 22h20. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 18h45. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 13h10 e 21h20. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 19h e 21h10. Estocolmo, Suécia. Graças às matérias escritas por Mikael Blomkvist para a revista Millennium, Lisbeth Salander ficou conhecida como uma espécie de anti-heroína, que ataca homens que agridem mulheres. Apesar da fama repentina, ela se mantém distante da mídia em geral e levando uma vida às escondidas. Um dia, Lisbeth é contratada por Balder para recuperar um programa de computador chamado Firefall, que dá ao usuário acesso a um imenso arsenal bélico. Balder criou o programa para o governo dos Estados Unidos, mas agora deseja deletá-lo por considerá-lo perigoso demais. Lisbeth aceita a tarefa e consegue roubá-lo da Agência de Segurança Nacional, mas não esperava que um outro grupo, os Aranhas, também estivesse interessado nele.

O Grinch

(Dr. Seuss’ The Grinch) – EUA, 2018. Direção de Yarrow Cheney. Animação, 1h30. Livre. Dublado. Buriti 2, 3D, às 14h50 e 19h30. Buriti 4, às 14h, 16h, 18h e 20h. Cine Ritz 2, às 14h30 e 16h30 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 2, às 13h45, 17h45 e 19h45, e 3D, às 15h45. Cinemark Flamboyant 4, às 14h50 (sábado e domingo, extra às 12h3), e 3D, às 17h30 e 20h (quarta, só às 17h30). Cinemark Flamboyant 8, 3D, às 13h e 15h30 (até domingo). Cinemark Passeio 3, 3D, às 13h30 e 15h50 (até domingo). Cinemark Passeio 6, às 12h30, 14h45, 17h e 19h15. Cinépolis Cerrado 2, às 14h15, 16h45 e 19h. Cinépolis Cerrado 6, 3D, às 15h (sábado e domingo, extra às 13h). Kinoplex Goiânia 2, às 13h20. Kinoplex Goiânia 3, às 14h. Lumière Araguaia 4, às 13h10, 19h05 e 21h. Lumière Banana 4, às 13h15, 18h45 e 20h45. Lumière Bougainville 2, às 14h e 16h. Lumière Portal 2, às 13h, 17h10 e 19h. Lumière Portal Sul 4, às 13h20, 15h20, 17h20 e 19h20. Multicine Cidade Jardim 1, às 15h10, 17h10 e 19h10. O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Operação Overlord

(Overlord) – EUA, 2018. Direção de Julius Avery. Com Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbæk. Terror, 1h50. 16 anos. Dublado. Buriti 6, às 19h15. Cineflix Aparecida 4, às 17h40, 19h50 e 22h. Cinemark Passeio 2, às 14h (exceto segunda, terça e quarta) e 19h. Cinépolis Cerrado 7, às 16h15, e leg., às 21h15. Lumière Araguaia 2, às 14h30, 16h45, 19h e 21h10. Uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão crucial. Mas, quando se aproximam do alvo, percebem que não é só uma simples operação militar e tem mais coisas acontecendo no lugar, que está ocupado por nazistas.

Uma Noite de 12 Anos

(La Noche de 12 Años) – Uruguai, Espanha, França, Argentina, 2018. Direção de Alvaro Brechner. Com Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort. Drama biográfico, 1h45. 14 anos. Dublado. Lumière Banana 2, às 14h30 e 20h45. 1973, Uruguai. José Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro são militantes dos Tupamaros, grupo que luta contra a ditadura militar local. Eles são presos em ações distintas e encarcerados junto a outros nove companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. Ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade, sem a menor ideia se um dia seriam soltos.

Bohemian Rhapsody

EUA, 2018. Direção de Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker. Drama biográfico, 2h15. 14 anos. Legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 21h30. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 15h (exceto segunda, terça e quarta), 17h50 e 20h50 (sábado, extra às 23h40). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 18h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 22h15. Cinépolis Cerrado 3, leg., às 17h e 22h15. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 13h05, 15h45, 18h30 e 21h10. Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem de enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

(The Nutcracker and the Four Realms) – EUA, 2018. Direção de Lasse Hallström e Joe Johnston. Com Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen. Fantasia, 1h40. Livre. Dublado. Buriti 5, às 14h10. Cine Ritz 2, às 18h30. Cineflix Aparecida 4, às 13h40 e 15h40. Cinemark Passeio 1, às 13h (até domingo). Cinépolis Cerrado 7, às 14h. Kinoplex Goiânia 6, às 17h20. Lumière Araguaia 4, às 15h05 e 17h05. Lumière Banana 3, às 13h40, 16h e 18h30. Lumière Bougainville 3, às 13h e 15h. , e leg., às 17h. Lumière Portal 2, às 15h e 21h. Lumière Portal Sul 2, às 14h30 e 16h45. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, às 14h35 e 16h55. Quando Clara se vê em um mundo estranho e paralelo, que abriga o Reino dos Flocos de Neve, o Reino das Flores e o Reino dos Doces, precisa enfrentar o sinistro Quarto Reino e sua governante tirana, Mãe Ginger, para trazer de volta a harmonia a seu instável mundo.

O Doutrinador

Brasil, 2018. Direção de Gustavo Bonafé. Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina. Suspense, 1h50. 16 anos. Buriti 6, às 14h40 e 17h. Cineflix Aparecida 3, às 14h20 e 16h50. Cinemark Flamboyant 7, às 13h50. Cinemark Passeio 2, às 14h (segunda, terça e quarta). Cinemark Passeio 5, às 16h (segunda, terça e quarta). Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de Doutrinador envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Halloween

EUA, 2018. Direção de David Gordon Green. Com Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Haluk Bilginer. Suspense, 1h49. 16 anos. Dublado. Buriti 3, às 16h50. Cine Ritz 2, às 20h30. Cinemark Passeio 2, às 16h30 (exceto segunda, terça e quarta) e 21h30. Cinépolis Cerrado 3, às 14h40 e 19h45. Lumière Banana 3, às 21h. Lumière Portal Sul 4, às 21h10. Multicine Cidade Jardim 1, às 21h15. Quatro década depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá de confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

Nasce uma Estrela

(A Star Is Born) – EUA, 2018. Direção de Bradley Cooper. Com Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott. Drama, 2h16. 16 anos. Legendado. Cinemark Flamboyant 2, às 15h50 e 21h30 (sábado e domingo, às 15h50 e 21h40). Kinoplex Goiânia 2, às 15h20, 18h10 e 21h05. A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Tudo por um Popstar

Brasil, 2018. Direção de Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia. Comédia romântica, 1h37. Livre. Cinemark Flamboyant 3, às 13h (segunda, terça e quarta, às 13h40 e 15h50). Cinemark Flamboyant 8, às 13h e 15h30 (somente segunda, terça e quarta). Cinemark Passeio 3, às 13h30 e 15h45 (segunda, terça e quarta). Lumière Banana 4, às 15h10 e 17h. A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que vai tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi, Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Venom

Estados Unidos, 2018. Direção de Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed. Ficção científica, 1h52. 14 anos. Legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 21h30. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 21h50. Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h15 (segunda, terça e quarta, às 15h30). Cinemark Passeio 6, dubl., às 21h20. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 21h30. Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie torna-se Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Coração de Cowboy

Brasil, 2018. Direção de Gui Pereira. Com Gabriel Sater, Thaila Ayala, Françoise Forton, Jackson Antunes. Drama musical, 2h. 12 anos. Cinemark Passeio 1, às 13h (segunda, terça e quarta). Lucca é um cantor sertanejo conhecido por suas músicas chicletes compostas a partir das demandas de sua empresária, Iolanda, e não pelos seus sentimentos e gostos musicais. Depois de um desentendimento na gravação de seu novo disco, Lucca foge da cidade grande e volta ao interior, onde ele procura inspirações para voltar a compor canções mais autênticas e, assim, se reconectar com seu pai. Na volta, Lucca também encontra uma antiga parceira de composições e amor de infância com quem vai tentar reatar laços.

Crô em Família

Brasil, 2018. Direção de Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles. Comédia, 1h27. 12 anos. Cinemark Flamboyant 2, às 13h20. Cinemark Passeio 7, às 13h50. Crô é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Apesar de toda a fama, ele se sente carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Uma Quase Dupla

Brasil, 2018. Direção de Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso. Comédia, 1h30. 12 anos. Cinemark Flamboyant 6, às 14h. Quando uma série de assassinatos abala a bucólica rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio recebe a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalha a solução do misterioso caso.