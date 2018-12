Magazine Confira as atrações para entrar no clima de fim de ano em Goiânia

Magia A quarta edição do projeto itinerante Vila Encantada de Natal chega a Goiânia, no sábado (15) e domingo, com entrada franca, no estacionamento coberto do Passeio das Águas Shopping. Dentro da intensa programação, destaque para a encenação do espetáculo teatral Vila Encantada de Natal – A Magia que Ilumina, às 19 horas, no sábado, e, às 17 horas, no d...