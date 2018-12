Magazine Confira as 10 principais capitais da moda do mundo para brasileiros Quando você pensa em cidades com pessoas bem vestidas, quais lugares vêm à mente?

Quando você pensa em cidades com pessoas bem vestidas, quais lugares vêm à mente? Para descobrir as capitais do mundo mais especializadas em moda, a Booking.com, portal de reservas de hospedagens, preparou uma pesquisa especial para os viajantes ligados em estilo incluírem na lista de futuras viagens. Não é surpresa que os viajantes do mundo tenham escolhid...