Magazine Confira a trajetória de José Marciano, o Marciano

Natural de Bauru, interior de São Paulo, José Marciano, o Marciano, começou a cantar na infância e aos 16 anos conheceu João Mineiro, formando a dupla que logo se consagraria entre os cantores sertanejos. O primeiro álbum foi lançado em 1973 pela gravadora Chororó Discos e obteve sucesso com as músicas Filha de Jesus e Chovisco da Madrugada, em parceria com o poeta G...