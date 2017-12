Confira a programação nas salas de cinema de Goiânia e Aparecida

Estreia

Cora Coralina - Todas as Vidas

(Brasil, 2015). Direção de Renato Barbieri. Com Walderez de Barros, Tereza Seiblitz, Beth Goulart e Zezé Motta. Documentário. 1h14. Livre. O documentário mistura ficção e realidade para narrar aspectos pouco conhecidos da vida de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina. O filme revela a trajetória de Cora dos anos de infância até se casar e sair de Goiás; do largo tempo de 45 anos vividos em diferentes cidades no estado de São Paulo; e de seu retorno à Cidade de Goiás, quando se revelou ao Brasil com a força de sua poesia.

Kinoplex Goiânia 6 18h40.

Colo

(Portugal/França, 2017). Direção Teresa Villaverde. Com Angela Cerveira, Clara Jost, Dinis Gomes e Marcello Urgeghe. Drama. 2h16. Uma família enfrenta crise financeira. O patriarca está desempregado, forçando a esposa a se virar entre dois empregos. Enquanto isso, a filha adolescente do casal se rebela à medida que vão se distanciando.

Cine Cultura 14h10.

O Outro Lado da Esperança

( Toivon tuolla puolen) Alemanha, Finlândia, 2017. Direção de Aki Kaurismäki. Com Elina Knihtilä, Hannu Lauri, Hannu-Pekka Björkman e Jörn Donner. Comédia. 1h40. Na Finlândia, Wikhström deixa a mulher e decide abrir um restaurante. Enquanto isso, um refugiado sírio busca começar uma nova vida no país, mas seu visto é negado. É quando os caminhos dele e de Wikhström se cruzam e o dono de restaurante resolve lhe dar abrigo.

Cine Cultura 19h10.

Star Wars: Os Últimos Jedi

(Star Wars: The Last Jedi) – EUA, 2017. Direção de Rian Johnson. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. Ficção científica, 2h30. Legendado e dublado. Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada, a jovem Rey busca entender o balanço da Força a partir dos ensinamentos do mestre Jedi. Paralelamente, o Primeiro Império de Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Aliança Rebelde.

Cine Ritz 1 dubl 1h30, Cine Ritz 1 dubl 3D 17h30 e 20h30. Cine Ritz 2 dubl 15h30. Multicine Cidade Jardim 3 14h45, 17h45 e 20h45. Cineflix Aparecida 3 dubl 15h30, 18h30 e 21h30. Cineflix Aparecida 5 dubl 3D 13h, 16h e 19 horas. Cineflix Aparecida 5 leg 3D 22h. Cinépolis Cerrado 1 dubl 3D 13h20, 16h40 e 20 horas. Cinépolis Cerrado 2 dubl 14h20 e 17h40. Cinépolis Cerrado 2 leg 21h. Cinépolis Cerrado 5 dubl 3D 15h20. Cinépolis Cerrado 5 leg 3D 18h40 e 22 horas. Cinemark Flamboyant 1 leg 3D 15h, 18h15 e 21h30. Cinemark Flamboyant 7 14h15, 17h30 e 20h50. Cinemark Passeio 3 dubl 3D 14h15 e 17h30. Cinemark Passeio 3 leg 3D 20h50. Cinemark Passeio 4 dubl 3D 15h, 18h15 e 21h30. Cinemark Passeio 5 dubl 3D 19h e 22h10. Kinoplex Goiânia 1 3D dubl 13h (apenas qui, sab e dom) e 15h (exceto qui, sab e dom). Kinoplex Goiânia 1 3D leg 16h, 19h e 22h (apenas qui, sab e dom) e 18h e 21 h (exceto qui, sab e dom). Kinoplex Goiânia 3 3D dubl 15h30 (somente seg, ter e qua) e 18h30 (exceto seg, ter e qua). Kinoplex Goiânia 3 3D leg 18h30 (somente seg, ter e qua) e 21h30 (exceto seg, ter e qua). Kinoplex Goiânia 4 leg 17h40 e 20h40 (somente seg, ter e qua), 18h e 21h (somente qui, sab e dom) e 19h e 22h (exceto qui, sab e dom).

EM CARTAZ

Extraordinário

(Wonder) – EUA, 2017. Direção de Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay. Drama familia, 1h53. Legendado e dublado. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele vai frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele precisará se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Multicine Cidade Jardim 1 dubl 16h, 18h40 e 21 horas. Cineflix Aparecida 1 14h, 16h30, 19h10 e 21h40. Cinépolis Cerrado 6 dubl 13h30, 16h20, 19h e 21h40. Cinemark Flamboyant 1 leg 12h20. Cinemark Flamboyant 2 leg 4 14h30, 17h, 19h30 e 22 horas. Cinemark Passeio 2 dubl 12h30, 15h10, 18h e 21 horas. Kinoplex Goiânia 2 leg 20h40 (exceto seg, ter e qua) e 20h50 (somente seg, ter e qua). Kinoplex Goiânia 2 dubl 15h40 e 18h10.

Gabeira

Brasil, 2017. Direção de Moacyr Góes. Documentário, 1h15. Por meio de entrevistas com personalidades, o documentário traça a trajetória política e de vida do jornalista, escritor e político brasileiro Fernando Gabeira.

Cine Ritz 2 13h30 (não haverá sessão no sab e dom)

Corpo Delito

Brasil, 2017. Direção de Pedro Rocha. Documentário, 1h14. O documentário cearense aborda a questão da imagem e o crime, tentando transmitir a experiência de como produzir novas imagens sobre esse tema. Para isso, acompanha a rotina de Ivan, um homem inconformado, pois, mesmo depois de ganhar o direito de sair da cadeia, continua preso a uma tornozeleira eletrônica.

Cine Cultura, , às 21h.

Assassinato no Expresso Oriente

(Murder on the Orient Express) – EUA, 2017. Direção de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Suspense policial, 1h54. Legendado e dublado. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente, graças à amizade que possui com Bouc, que coordena a viagem. Já a bordo, ele conhece os demais passageiros e resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca que fez com que o trem descarrilhasse, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas de forma a desvendar o crime cometido.

Cine Ritz 2 dubl 21 horas. Cinemark Flamboyant 6 leg 12h40, 15h30, 18h e 20h30. Cinemark Passeio 6 15h50. Kinoplex Goiânia 3 13h e 21h30 (somente seg, ter e qua) e 13h20 e 15h50 (exceto seg, ter e qua).

Jogos Mortais: Jigsaw

(Jigsaw) – EUA, Canadá, 2017. Direção de Michael Spierig e Peter Spierig. Com Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie. Suspense, 1h32. Legendado e dublado. Depois de uma série de assassinatos, todas as pistas estão sendo levadas a John Kramer, o assassino mais conhecido como Jigsaw. À medida que a investigação avança, os policiais se encontram perseguindo o fantasma de um homem morto há mais de uma década.

Multicine Cidade Jardim 2 dubl. 16h35. Cinemark Flamboyant 3 12h10. Cinemark Passeio 5 14h e 16h30.

A Estrela de Belém

(The Star) – EUA, 2017. Direção de Timothy Reckart. Animação, 1h26. Dublado. Um pequeno, porém bravo, asno chamado Bo, anseia por uma vida melhor. Um dia ele encontra a coragem de se libertar e, junto de seus novos amigos, começa uma jornada. Agora, eles seguem uma estrela e acabam se tornando heróis acidentais na maior história já contada, o primeiro Natal.

Ritz 2 11 horas (sessão somente aos domingos). Multicine Cidade Jardim 2 dubl. 14h30. Cineflix Aparecida 3 13h30. Cinépolis Cerrado 7 13h. Kinoplex Goiânia 2 13h50.

Os Parças

Brasil, 2017. Direção de Halder Gomes. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa. Comédia, 1h40. Chantageados e enganados por um ambicioso trambiqueiro, Toinho, Ray Van, Pilôra e Romeu precisam organizar uma festa inesquecível de casamento sem nenhum dinheiro no bolso. Caso falhem, terão de lidar com o maior contrabandista da famosa Rua 25 de Março em São Paulo, que é também o pai da noiva.

Cineflix Aparecida 4 14h30, 17h, 19h30 e 21h45. Cinépolis Cerrado 3 13h45, 16h, 18h20 e 21h20. Cinépolis Cerrado 4 14h45, 17h20 e 20h20. Cinemark Flamboyant 2 14h, 16h30, 18h50 e 21h15. Cinemark Passeio 7 13h50, 16h45, 19h30 e 22 horas. Kinoplex Goiânia 6 14h20, 16h30 e 20h30.

Liga da Justiça

(Justice League) – EUA, 2017. Direção de Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher. Aventura, 2h. Legendado e dublado. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes – Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e The Flash –, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Cine Ritz 2 dubl 18h30. Multicine Cidade Jardim 2 dubl 3D 18h45 e 21h15. Cineflix Aparecida 2 dubl 21h50. Cineflix Aparecida 2 3D dubl 16h50 e 19h20, sab e dom, sessão extra às 16h50. Cinépolis Cerrado 7 15h, 18h e 20h45. Cinemark Flamboyant 3 12h, 14h40, 17h15 e 20h. Cinemark Passeio 5 dubl 18h30 e 21h45. Cinemark Passeio 1 dubl 12h, 14h50, 17h45 e 20h30. Kinoplex Goiânia 4 leg 15h20 (somente seg, ter e qua), 15h30 (somente qui e sab) e 16h30 (somente sex). Kinoplex Goiânia 4 dubl 13h (exceto sex), 14h (somente sex) e 15h30 (somente dom). Kinoplex Goiânia 5 dubl 13h50, 16h20, 18h50 e 21h20.

Lino, uma Aventura de Sete Vidas

Brasil, 2017. Direção de Rafael Ribas. Animação, 1h33. Dublado. Lino trabalha como animador de festas, mas não aguenta mais ter de suportar os maus tratos feitos pelas crianças. Determinado a mudar sua vida, ele contrata os serviços de um feiticeiro, mas, inesperadamente, a magia o transforma em um felino enorme.

Cinemark Flamboyant 4, às 13h15 e 16h (somente seg, ter e qua).

No Intenso Agora

Brasil, 2017. Direção de João Moreira Salles. Documentário, 2h07. Documentário político que justapõe, por meio de imagens de arquivo, uma série de acontecimentos diferentes da década de 1960, como a revolta estudantil em Paris, a Primavera de Praga em meio a dominação da União Soviética e a China de 1966 sob o regime de Mao, experienciados pela mãe do diretor na época.

Cine Cultura, , às 16h40.

Perfeita É a Mãe 2

(A Bad Moms Christmas) – EUA, China, 2017. Direção de Scott Moore e Jon Lucas. Com Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn. Comédia, 1h44. Legendado e dublado. Amy, Kiki e Carla estão sobrecarregadas e precisam lidar com o estresse familiar durante a época de Natal. Tudo piora ainda mais com a visita de suas respectivas mães. Será que elas conseguirão jogar tudo para o alto novamente?

Cinemark Flamboyant 3, leg., às 23 (somente sab).

Gosto se Discute

Brasil, 2017. Direção de André Pellenz. Com Cássio Gabus Mendes, Kéfera Buchmann, Mariana Ximenes. Comédia. 1h21. O chef de um restaurante estrelado, mas um tanto ultrapassado, vê sua clientela ir para um food truck em frente a seu estabelecimento. Para piorar, ele é obrigado a aceitar a auditora do banco que quer promover uma verdadeira revolução no restaurante.

Cinemark Flamboyant 7 13h30 e 16h15 (somente seg, ter e qua).