Confira a programação dos cinemas de Goiânia e da Região Metropolitana nesta semana

Estreias

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle) – EUA, 2017. Direção de Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Ação, 1h59. Dublado. Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Buriti 2, às 14h e 19h (domingo, somente às 14h; segunda, somente às 19h), e 3D, dubl., às 16h30 e 21h30 (exceto domingo). Cineflix Aparecida 5, às 14h25, 16h55, 19h25 e 21h55 (exceto domingo; segunda, às 16h45, 19h15 e 21h45). Cinemark Passeio 1, às 13h50 e 21h30 (domingo, somente às 16h; segunda, às 21h30). Cinépolis Cerrado 7, 3D, às 18h30 e 21h30 (domingo, somente às 18h30). Kinoplex Goiânia 1, 3D, às 13h40 (exceto domingo e segunda), 16h10 e 18h40 (exceto domingo), e 3D, leg., às 21h10 (exceto domingo). Multicine Cidade Jardim 2, 3D, às 15h30 e 21h15 (domingo, somente às 15h30)

A Origem do Dragão

(Birth of the Dragon) – China, EUA, 2017. Direção de George Nolfi. Com Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen. Ação, 1h43. Dublado. Bruce Lee, célebre lutador de artes marciais, e seu rival, o mestre de kung fu Wong Jack Man, tentam resolver suas desavenças e divergências em uma luta sem regras. O embate, que se deu na Califórnia com poucas testemunhas, viria a se tornar o mais importante e emblemático duelo da carreira do futuro grande ator de cinema.

Cinemark Passeio 2, dubl., às 16h50 e 22h (exceto domingo)

Em cartaz

Fala Sério, Mãe!

Brasil, 2017. Direção Pedro Vasconcelos. Com Ingrid Guimarães, Larissa Manoela e Marcelo Laham. Comédia. 1h19. Livre. Angela Cristina é mãe da adolescente Maria de Lourdes. As duas vivem uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Embora teimosa, a filha sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe. Já Malu tem que guiar a filha durante a adolescência, uma das fases mais complicadas da vida.

Buriti 5, às 14h15, 16h, 17h45, 19h30 e 21h15 (domingo, somente às 14h15; segunda, exceto às 14h15). Cineflix Aparecida 1, às 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 (exceto domingo; segunda, às 16h45, 19h15 e 21h45). Cinemark Flamboyant 2, às 13h15, 15h15, 17h30, 19h30 e 21h30 (domingo, somente às 13h15 e 15h15; segunda, às 17h30, 19h30 e 21h30). Cinemark Flamboyant 5, às 12h15, 14h20, 16h15, 18h35 e 20h30 (sábado, extra às 22h30; domingo, somente às 12h15 e 14h20; segunda, às 18h35 e 20h30). Cinemark Passeio 6, às 13h15, 15h30, 17h45, 19h50 e 22h10 (sábado, extra às 11h; domingo, somente às 11h, 13h15 e 15h30; segunda, às 17h45, 19h50 e 22h10). Cinépolis Cerrado 2, às 13h (exceto segunda), 15h, 17h, 19h e 21h15 (domingo, somente às 13h e 15h). Kinoplex Goiânia 5, às 13h30 (exceto domingo e segunda), 15h20, 17h10, 19h05 e 21h (exceto domingo). Multicine Cidade Jardim 1, às 15h10, 19h10 e 21h (domingo, somente às 15h10)

O Rei do Show

(The Greatest Show) - EUA, 2017. Direção Michael Gracey. Com Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron. Musical. 1h45. Livre. Dublado e legendado. O filme conta a história de P.T. Barnum (Hugh Jackman), showman conhecido como “Príncipe das falcatruas”. Entre suas criações estão um museu de curiosidades e um circo próprio, em que eram apresentados animais, freaks e fraudes de todo tipo. Lá ele inventou o “O Maior Espetáculo da Terra”, em cartaz até hoje no Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.

Cineflix Aparecida 3, dubl., às 21h30 (exceto domingo). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 12h, 14h40, 17h15 e 19h45 (domingo, somente às 12h e 14h40; segunda, às 17h15 e 19h45). Cinemark Passeio 2, dubl., às 14h15 e 19h15 (sábado, extra às 11h40; domingo, somente às 11h40 e 14h15; segunda, às 19h15). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 14h, e leg., às 19h15 (exceto domingo). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 21h40 (exceto domingo). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 14h10 (exceto domingo e segunda) e 16h30 (exceto domingo)

As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas

Espanha, 2017. Direção Enrique Gato. Com Oscar Barberán, Trevor White e MIchelle Jenner. Animação. 1h26. Livre. Dublado. Tadeo, pedreiro e aspirante a arqueólogo, é muito aventureiro e sempre se mete em grandes aventuras. Quando ele descobre que o colar do rei Midas, que transformava tudo que tocava em ouro, existiu de verdade, ele logo sai numa jornada com seus amigos rumo a Los Angeles. Mas um problema surge quando Sara, uma de suas amigas, desaparece misteriosamente.

Buriti 4, às 13h50, 15h40 e 17h30 (domingo, somente às 13h50 e 15h40; segunda, às 17h30). Cine Ritz 2, às 14h30 (exceto segunda) e 16h30 (exceto domingo), e 3D, às 18h30 (exceto domingo). Cineflix Aparecida 3, às 14h20 (exceto domingo). Cinemark Flamboyant 6, às 13h40 e 15h50 (exceto domingo). Cinépolis Cerrado 6, às 14H30 E 16H30 (sábado, extra às 12h30; domingo, às 12h30 e 14h30). Multicine Cidade Jardim 3, às 14h30

Star Wars: Os Últimos Jedi

(Star Wars: The Last Jedi) – EUA, 2017. Direção de Rian Johnson. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. Ficção científica, 2h30. Legendado e dublado. Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada, Rey busca entender o balanço da Força a partir dos ensinamentos do mestre Jedi. Paralelamente, o Primeiro Império de Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Aliança Rebelde.

Buriti 3, dubl., às 19h30 (exceto domingo). Buriti 6, dubl., às 15h50 e 21h (exceto domingo). Cine Ritz 1, dubl., às 14h30 (exceto segunda), e 3D, dubl., às 17h30 e 20h30 (exceto domingo). Cineflix Aparecida 2, 3D, dubl., às 16h, 19h e 22h (exceto domingo; na segunda, somente às 19h e 22h). Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 13h30, 17h e 20h15 (sábado, extra às 23h25; domingo, segomente às 13h30; segunda, às 17h e 20h15). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 18h15 e 21h45 (exceto domingo). Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 14h30, 18h e 21h45 (sábado, extra às 11h10; domingo, somente às 11h10 e 14h30; segunda, às 18h e 21h45). Cinemark Passeio 7, 3D, dubl., às 15h e 21h10 (domingo, somente às 15h; segunda, às 21h10). Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 14h15 e 21h (sábado, extra às 17h40; domingo, às 14h15 e 17h40). Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 15h20 (sábado, extra às 12h20; domingo, às 12h20 e 15h20), e 3D, leg., às 22h (exceto domingo). Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 14h50 (exceto domingo e segunda), e 3D, leg., às 17h50 e 20h50 (exceto domingo). Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 16h55 e 20h40 (exceto domingo)

Extraordinário

(Wonder) – EUA, 2017. Direção de Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay. Drama familia, 1h53. Legendado e dublado. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele vai frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele precisará se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Buriti 1, dubl., às 14h40, 17h, 19h20 e 21h45 (domingo, somente às 14h40; segunda, exceto às 14h40). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 14h, 16h30, 19h10 e 21h40 (exceto domingo; segunda, às 16h30, 19h20 e 21h40). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 14h10, 16h40, 19h20 e 22h (domingo, somente às 14h10; segunda, às 19h20 e 22h). Cinemark Flamboyant 8, leg., às 13h, 15h30, 18h e 20h50 (domingo, somente às 13h e 15h30; segunda, às 18h e 20h50). Cinemark Passeio 4, dubl., às 14h50, 17h30 e 20h30 (sábado, extra às 11h50; domingo, somente às 11h50 e 14h50; segunda, às 17h30 e 20h30). Cinemark Passeio 7, dubl., às 12h20 e 18h30 (domingo, somente às 12h20; segunda, às 18h30). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 16h45 e 21h45 (exceto domingo). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 14h45, 17h20 e 20h (sábado, extra às 12h; domingo, às 12h e 14h45). Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 13h (exceto domingo e segunda), 15h30, 18h e 20h30 (exceto domingo). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 19h e 21h25 (exceto domingo). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 18h55 (exceto domingo)

Assassinato no Expresso Oriente

(Murder on the Orient Express) – EUA, 2017. Direção de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Suspense policial, 1h54. Legendado. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente, graças à amizade que possui com Bouc, que coordena a viagem. Já a bordo, ele conhece os demais passageiros e resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca que fez com que o trem descarrilhasse, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas de forma a desvendar o crime cometido.

Cinemark Flamboyant 8, leg., às 23h30 (somente sábado). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 16h40 (exceto domingo)

A Estrela de Belém

(The Star) – EUA, 2017. Direção de Timothy Reckart. Animação, 1h26. Dublado. Um pequeno, porém bravo, asno chamado Bo, anseia por uma vida melhor. Um dia ele encontra a coragem de se libertar e, junto de seus novos amigos, começa uma jornada. Agora, eles seguem uma estrela e acabam se tornando heróis acidentais na maior história já contada, o primeiro Natal.

Cine Ritz 2, 11h (sessão somente aos domingos). Cine Ritz 2, às 11h (somente domingo). Cineflix Aparecida 2, às 14h10 (exceto domingo; segunda, às 16h). Kinoplex Goiânia 2, às 13h e 14h45 (exceto domingo e segunda)

Os Parças

Brasil, 2017. Direção de Halder Gomes. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa. Comédia, 1h40. Chantageados e enganados por um ambicioso trambiqueiro, Toinho, Ray Van, Pilôra e Romeu precisam organizar uma festa inesquecível de casamento sem nenhum dinheiro no bolso. Caso falhem, terão de lidar com o maior contrabandista da famosa Rua 25 de Março em São Paulo, que é também o pai da noiva.

Buriti 6, às 18h50 (exceto domingo). Cineflix Aparecida 3, às 16h20 (exceto domingo). Cinemark Flamboyant 4, às 14h, 16h20, 19h e 21h15 (domingo, somente às 14h; segunda, às 19h e 21h15). Cinemark Passeio 1, às 16h30 e 19h (sábado, extra às 11h25; domingo, somente às 11h10 e 13h30). Cinépolis Cerrado 4, às 13h30 (exceto segunda), 16h, 18h15 e 20h40 (domingo, às 13h30 e 16h)

Liga da Justiça

(Justice League) – EUA, 2017. Direção de Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher. Aventura, 2h. Legendado e dublado. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes – Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e The Flash –, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Buriti 3, dubl., às 14h30 e 17h (domingo, somente às 14h30; segunda, às 17h). Buriti 4, dubl., às 19h15 e 21h40 (exceto domingo). Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h05 (exceto domingo). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 22h10 (exceto domingo). Cinemark Passeio 5, dubl., às 14h, 17h e 20h (sábado, extra às 11h5; domingo, somente às 11h5 e 14h; segunda, às 17h e 20h). Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 19h10 (exceto domingo)

João: O Maestro

Brasil, 2017. Direção Mauro Lima. Com Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo e Alinne Moraes. Biografia. 1h56. Livre. Quando criança, João Carlos Martins foi considerado um prodígio do piano. Aos poucos, sua fama ganhou os noticiários e levou o músico à Europa e a outros países da América do Sul. Estabelecido como pianista de sucesso, na fase adulta, sofre um acidente que prejudica o movimento da mão direita. João tenta se restabelecer e, enquanto isso, apresenta-se em concertos para uma mão só. No entanto, um segundo acidente retira os movimentos da mão esquerda, o que faz com que ele, mais uma vez, tenha que se reinventar.

Cine Ritz 2, às 20h30 (exceto domingo)

*Até o fechamento desta edição, a rede Lumière não havia divulgado a sua programação.