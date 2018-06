Magazine Confira a programação do fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Tirullipa – Taquipariudoido – Stand up comedy. No Teatro Rio Vermelho, às 21 horas. Ingresso: R$ 30 a R$ 80. Sujeito a alteração. Centro de Convenções de Goiânia, Rua 4, nº 1.400, Centro. Informações: 99936-3293 SHOW Letícia Yohanne, Cejane Verdejo, Ingrid Lobo, João Lucas – No pr...