Confira a programação do fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA

TEATRO

Cia. Teatral Oops!.. inicia nesta sexta nova etapa de projeto de circulação

A Cia. Teatro Oops!.. inicia nesta sexta-feira a segunda etapa do projeto de ciruculação O Manifesto do Teatro que É!. Trata-se de mostra com oito espetáculos do grupo, que serão apresentados em vários endereços da cidade. Para dar início à mostra, a companhia volta a colocar em cartaz o espetáculo Olho (foto), nesta sexta-feira, no Espaço Sonhus, às 20 horas. O texto é uma adaptação do conto de Edgar Allan Poe e recentemente esteve em turnê pela Colômbia e diversos Estados brasileiros. No sábado, a companhia apresenta o espetáculo Mateus e Mateusa, a céu aberto, a partir das 10 horas, no Parque Flamboyant. Já no domingo, a escolha é Arruda com Alecrim, que também será apresentado ao ar livre às 10 horas, por sua vez no Parque Areião. Todas as apresentações têm entrada franca. Informações: 4141-0500.

A Noite dos Assassinos – No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Ingressos: R$ 20 (inteira). Classificação: 14 anos. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário.

SHOW

Valter Mustafé e Banda – Com repertório de MPB. No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingressos: R$ 8 (comerciários e dependentes), R$ 10 (conveniados) e R$ 22 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.

DANÇA

Os Boys do Rosa Grená – Com o grupo Cabaré Rosa Grená. Entrada franca (com sugestão de doação de um quilo de alimento não-perecível). No Hermeto Bar, às 22h30. Classificação: 18 anos. Rua T-30, nº 2655, Setor Bueno.

NOITE

Banda Aspirantes Trash Blues e DJ Cristiano Ricard – No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 19 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175 e 98146-8386.

Nego do Borel – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980 ou 99977-8784.

Ivan & Alexandre, Rafael Ramalho – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136. Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633 e 98441-9503.

Pedro Pessoa e Cejane Verdejo – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

DJs Renato Borges, Patriky Bonny – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

DJs Ruan Cout, Godoy, Cleber Diniz, Wallace – Na Boate Toro, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 49, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

DJs Celso Duarte, Diogo Goyaz – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

SÁBADO

TEATRO

O Garoto que Virou TV – Infantil com Trupe dos Cirandeiros. No Teatro Sesc Centro, às 17 horas. Ingressos: R$ 5 (comerciários e dependentes), R$ 6 (conveniados) e R$ 14 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.

Mateus e Mateusa – Com Cia Teatral Oops!.. No Parque Flamboyant, às 10 horas. Censura: livre. Entrada franca. Parque Flamboyant, Jardim Goiás.

A Noite dos Assassinos – No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Ingressos: R$ 20 (inteira). Classificação: 14 anos. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário.

O Meu Pé de Laranja Lima – Contação de histórias, com grupo Teatro Destinatário. Na Saraiva do Flamboyant, às 16 horas. Entrada franca. Av. Dep. Jamel Cecílio, Jardim Goiás.

DANÇA

Desculpe o Transtorno – Espetáculo ao ar livre com o grupo Virtual Cia. de Dança, às 17h30 e às 19 horas. Entrada franca (com sugestão de doação de um quilo de alimento não-perecível). Classificação: livre. Rua 23 esq. c/ 3, Centro.

Dança Boba – Com o grupo Ateliê do Gesto. No teatro do Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 20 horas. Entrada franca (com sugestão de doação de um quilo de alimento não-perecível). Classificação: livre. Rua 3. esquina com Rua 9, Centro.

SHOW

Tributo A Beyoncé – Com Camila Rolemberg. No Teatro Goiânia, às 20 horas. Ingresso: R$ 40 (inteira). Av. Tocantins, com Rua 23, Centro. Informações: 3202-4685.

The Floyd Odyssey – Com show baseado no disco The Dark Side of the Moon. No Espaço Sonhus, às 20 horas. Ingresso: R$ 30. Colégio Lyceu de Goiânia, Rua 18, Centro.

LIVRO

Conhecer Confaloni – Lançamento da terceira edição da obra de PX Silveira. No Museu de Arte Contemporânea (MAC), Centro Cultural Oscar Niemeyer, às 10 horas. Entrada franca. GO-020, km 0, Setor Fazenda Gameleira.

NOITE

Juan Marcus & Vinicius, Fogueteiro – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980 e 99977-8784.

Thales Lessa e convidados – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Banda Johnny Brown – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Diego Moura e Mário Veloso – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

DJs Arthur, Harvy e Pablo Rocha – No Coco Club, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 8197-5531 e 8404-7799.

Dyogo & Deluca, DJs – Na boate Toro, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 49, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

DJ Ferrer, Fábio Novelleto, Roberto Rodrigues – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

DOMINGO

TEATRO

Arruda com Alecrim – Com Cia Teatral Oops!.. No Parque Areião, às 10 horas. Censura: livre. Entrada franca. Parque Areião, Setor Marista.

A Noite dos Assassinos – No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Ingressos: R$ 20 (inteira). Classificação: 14 anos. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário.

DANÇA

Nômades EmDerivação – Com Nômades Grupo de Dança. Na Feira do Cerrado, às 10 horas. Entrada franca (com sugestão de doação de um quilo de alimento não-perecível). Classificação: livre. Parque da Criança, Rua 72, Jardim Goiás.

O Ímpeto do Pavão – Com grupo PlanoP. Na Praça do Sol, às 18 horas. Entrada franca (com sugestão de doação de um quilo de alimento não-perecível). Rua 9, Setor Oeste.