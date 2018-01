Confira a programação do fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (12)

TEATRO

Brisa’s Beach – Espetáculo do Festival Palhaçada, com Janaina Morse. Na Escola de Circo Dom Fernando, às 15 horas. Entrada franca. Rua Irmã Matilde, Jardim Dom Fernando. Informações: 3209-6251.

Alfonsina – Espetáculo do Festival Palhaçada, com grupo Espuma Bruma. No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Crianças até 12 anos e seus acompanhantes pagam meia. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.

NOITE

Banda Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Banda Atma – No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175 e 98146-8386.

João Diego & Gabriel – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Lu & Robertinho, Fran Kirsch – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Ed. Executive Tower, Av. 136, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Irineu Lac e outros – Na Roxy, a partir das 23 horas. Rua 87, nº 536, Setor Sul. Informações: 98138-0008 e 3924-9049.

Miguel Paolini, Gudes, Vitor Godoi, Voodu, Daniel de Melo, Yas Lauck – No El Club, a partir das 23 horas. Rua 115, nº 1.038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

Vinne – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622 e 98430-0491.

Club Retrô – No Bolshoi Pub, a partir das 23 horas. Av; T-2, c/ T-53, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Banda Vertize – No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

DJs Celso Duarte, Why Jay, Jobbert, Laurize – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

DJs Caio Ale, Thullios, Claudio F. – No The Pub, a partir das 23 horas. Rua 52, Jardim Goiás. Informações: 3941-4308.

DJ Karol Figueiredo, Monster, DJ Marcos Rodrigues – Na Boate Toro, a partir das 21 horas. Rua 139, nº 49, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

EXPOSIÇÃO

Lembranças – Mostra com trabalho do artista plástico Olímpio Bezerra. Na Sala Reinaldo Barbalho, do Museu de Arte de Goiânia (MAG). Visitação aberta de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Bosque dos Buritis, Rua 1, nº 605, Setor Oeste. Informações: 3524-1196. Até 11 de fevereiro.

Pedra Fundamental – Exposição com obras de cerca de 40 artistas. Na Galeria Municipal Siron Franco, na nova sede da Secretaria Municipal de Cultura. Visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Av. Parque Atheneu, nº 1.477, Parque Atheneu (antigo prédio do 8º Juizado Especial Cívil).

SÁBADO (13)

TEATRO

O Domador de Animais – Espetáculo do Festival Palhaçada, com Família Santiago Santos. Na Escola de Circo Dom Fernando, às 15 horas. Entrada franca. Rua Irmã Matilde, Jardim Dom Fernando. Informações: 3209-6251.

O Circo do Palhaço Mixuruca – Espetáculo do Festival Palhaçada, com Turma do Biribinha. No Centro Cultural UFG, às 17 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Crianças até 12 anos e seus acompanhantes pagam meia. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.

O Dia da Caça – Espetáculo do Festival Palhaçada, com Las Cabaças. No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Crianças até 12 anos e seus acompanhantes pagam meia. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.

NOITE

PR Soul Rock Band – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

DJs Nat Valverde, Silver, Leanh, Paolo e João Lemoz – Projeto The Pub Solidário 2018. No The Pub, a partir das 23h30. Ingresso: até 0h - R$ 30, após 0h - R$ 40, após 0h30 - R$ 45. Valores sujeitos a alteração. Cliente que fizer doação de 2 litros de leite em caixinha paga meia. Rua 52, Jardim Goiás. Informações: 3281-4308.

DJs Steven Redant e Rick Braile – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Ingressos: R$ 40 até 0h30 (com nome na lista), R$ 50 até 1h30 (com nome na lista) e assim sucessivamente. Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

Mc WM, Mauricio & Eduardo – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Gabriel & Rafael, Rodrigo Melo – Na boate Villa Mix, a parti das 22 horas. Ed. Executive Tower, Av. 136, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Bloco do Seu Vagem – No El Club, a partir das 23 horas. Rua 115, nº 1.038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

Rising Power – No Bolshoi Pub, a partir das 21 horas. Rua T-53, nº 1.140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Cleiton Junior, DJ Arthur – No Coco Club, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 98197-5531 e 98404-7799.

The Floyd Odyssey – No Taberna Music Pub, a partir das 23 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Malik Mustache, John John & Elias Toufic – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Poison, Thais Oliveira, Túlio F. – No Metrópolis, a partir das 23 horas. Rua 83, nº 322, Setor Sul, Informações: 99630-8855.

DJ Brunno Campos, DJ Wallisson – Na Boate Toro, a partir das 21 horas. Rua 139, nº 49, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

EXPOSIÇÃO

DOMINGO (14)

TEATRO

Bambolêro – Espetáculo do Festival Palhaçada, com Saracura do Brejo. Na Feira do Cerrado, às11 horas. Entrada franca. Rua 72, Jardim Goiás. Informações: 3209-6251.

Semi Breve – Espetáculo do Festival Palhaçada, com Las Cabaças. Na Escola de Circo Dom Fernando, às 15 horas. Entrada franca. Rua Irmã Matilde, Jardim Dom Fernando.

Tem Areia no Maiô – Espetáculo do Festival Palhaçada, com As Marias da Graça. No Centro Cultural UFG, às 17 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Crianças até 12 anos e seus acompanhantes pagam meia. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.

O Reencontro dos Palhaços na Rua é a Alegria do Sol com a Lua – Espetáculo do Festival Palhaçada, com Turma do Biribinha. No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Crianças até 12 anos e seus acompanhantes pagam meia. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.

LAZER

O Show da Luna! – Abertura de espaço de lazer infantil no Goiânia Shopping que tem como tema a animação homônima. O ambiente permite que as crianças embarquem no mundo de Luna, Júpiter e Cláudio, com atividades abertas ao público e também atrações pagas. Av. T-10, nº 1.300, Setor Bueno.

NOITE

Banda Zabumba Beach – No Café Nice, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Mario Pires, Rafael Ramalho, M2KA – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

EXPOSIÇÃO

