Magazine Confira a programação do Caldas Country 2018 Wesley Safadão, Bell Marques, Marília Mendonça e Jorge & Mateus são algumas das principais atrações do evento

Consolidado como um dos festivais mais tradicionais da música sertaneja, a 13ª edição do Caldas Country começa nesta quinta-feira (15), no Park Show, na entrada de Caldas Novas. O evento conta com mais de 20 atrações, que incluem nomes importantes do gênero, como as duplas Jorge & Mateus, Chitãozinho & Xororó, e Bruno & Marrone, os cantores Gusttavo Lima e Ma...