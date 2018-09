Magazine Confira a programação do 19° Canto da Primavera

Quarta-feira (19) 19h30 – Cine Pirineus: recepção com Banda Phoenix, seguida da abertura oficial e show da Carne Doce Quinta-feira (20) 18h30 – Igreja Nosso Senhor do Bonfim: Com a Corda Toda 19h30 – Entroncamento: Quinta da Viola 20h30 – Cine Pireneus: Projeto Turnê de Dois – Nilton Rabello e Gilberto Corre...