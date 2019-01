Magazine Confira a programação deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA SHOW Grupo Acorde7 Blues Band – Com show Acorde 7 Total. No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingresso: R$ 8 a R$ 22. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714. NOITE Bandas Burning Rage, Nada Em Vão, Smooh e Black Lines – Na Monkey Goiânia, a partir as 21 hora...