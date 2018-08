Magazine Confira a programação deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Mas, Carlos! – Com Carlinhos Maia. No Teatro Madre Esperança Garrido, às 20 horas. Ingresso: R$ 100 (inteira) – cadeira inferior ouro; R$ 80 (inteira) – cadeira inferior prata; R$ 60 (inteira) – cadeia superior. Mediante doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento, paga-se meia. Valores sujeitos...