Magazine Confira a programação deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Hilda e Freud – Com Antonio Quinet e Juliana Teixeira. No Teatro Goiânia, às 20 horas. Ingresso: R$ 80 (inteira). Avenida Tocantins, com Rua 23, Centro. Informações: 3201-4684. Árvore Dos Mamulengos – Comédia com Cia. Sala 3. No Teatro IFG, às 20 horas. Entrada franca. Rua 75, nº 1...