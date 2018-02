Confira a programação deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (23)

SHOW

Grupo Compasso – No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingresso: R$ 8 (comerciários e dependentes), R$ 10 (conveniados), R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira). Rua 15, esq/ Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.

TEATRO

William Wilson – Com Cia. Teatral Oops!.. No teatro do Centro de Cultura Goiânia, às 20 horas. Entrada franca. Censura: 12 anos. Rua 3, esq. c/ Rua 9, Centro. Informações: 3524-2541.

DANÇA

Cartas de Frida – Espetáculo da mostra Paralelo 16°. No Teatro Goiânia, às 20 horas. Entrada franca. Classificação etária: livre. Avenida Tocantins esq. c/ Rua 23, Centro. Informações: 99941-5464.

Sr. Will – Espetáculo da mostra Paralelo 16°. No Teatro Goiânia, às 21 horas. Entrada franca. Classificação etária: livre. Avenida Tocantins esq. c/ Rua 23, Centro. Informações: 99941-5464.

Queer – Espetáculo da mostra Paralelo 16°. No Hermeto Bar, às 22h 30. Entrada franca. Classificação etária: 18 anos. Rua T-30, nº 2655, Setor Bueno. Informações: 99941-5464.

NOITE

Xexéu – Show o Samba da Lapa. No Antigo Armazém, a partir das 22 horas. Couvert artístico: R$ 12. Av. 83, nº 337, Setor Sul. Informações: 3212-1104.

Zé Ricardo & Thiago – Na Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingressos R$ 20 (feminino) e R$ 40 (masculino) com nome na lista, sujeito a alterações. Avenida 136, n° 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Earl Thomas, Igor Prado e Justgroove – No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 40 (antecipado). Valor sujeito a alteração na hora da apresentação. Rua T-53, nº 1140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Gabriel & Rafael, Rodrigo Melo – Na Villa Mix Goiânia, a partir das 22 horas. Avenida 136, Ed. Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Menor da VG – Inauguração do Imperium Lounge, a partir das 22 horas. Avenida 136, n° 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Banda Vértize – No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Avenida Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

DJ Shark – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622 ou 98430-0491.

Banda Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert: R$ 20. Avenida T-11, esq. c/ Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

DJ Boka, Almek, Fluxzone – No Coco Club, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 991875078.

Elan Rúbio – No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.

EXPOSIÇÃO

Memórias – Mostra com 44 trabalhos de Iza Costa, em diversas técnicas, no Museu de Arte de Goiânia (MAG). Visitação: terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas; sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Informações: 3524-1196. Até 1º de abril.

SÁBADO (24)

TEATRO

Maria Bonita Flor de Mandacaru – Na Oficina Cultural Geppetto, às 20 horas. Ingressos: R$ 40. Classificação etária: livre. Rua 1013, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3241-8447.

Bem Te Vida Marmota – Com Palhaça sem Lona (RS). No Teatro Sesc Centro, às 17 horas. Ingresso: R$ 5 (comerciários e dependentes), R$ 6 (conveniados), R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira). Rua 15, esq/ Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.

Desamor – Com Cia. Teatral Oops!.. No Parque Vaca Brava, às 10 horas. Entrada franca. Censura: livre. Av. T-10, Setor Bueno.

Amigos Fantásticos – Projeto Hora da Criança - Contação da História, com o ator Rodrigo Marmore. Na livraria Saraiva do Flamboyant e na Saraiva do Passeio das Águas, em ambas apresentações às 16 horas. Entrada franca. Flamboyant: Av. Dep. Jamel Cecílio, Jardim Goiás. Passeio das Águas: Av. Perimetral Norte, nº 8.303, Loteamento Mansões Goianas.

Emmanuel – A Luz de Chico Xavier – No Teatro Madre Esperança Garrido, às 19 horas. Ingresso: plateia inferior – R$ 100 (inteira); plateia superior – R$ 80 (inteira). Meia-entrada solidária: mediante doação de um quilo de alimento não perecível na entrada do evento. Classificação: 10 anos. Av. Contorno, Centro (em frente ao Parque Mutirama). Informações: 99936-3293.

DANÇA

Rubedo – Espetáculo da mostra Paralelo 16°. No Teatro Goiânia, às 20 horas. Entrada franca. Classificação etária: 14 anos. Avenida Tocantins esq. c/ Rua 23, Centro. Informações: 99941-5464.

Sobre a Pele – Espetáculo da mostra Paralelo 16°. No Teatro Goiânia, às 21 horas. Entrada franca. Classificação etária: livre. Avenida Tocantins esq. c/ Rua 23, Centro. Informações: 99941-5464.

Ainda Assim – Espetáculo da mostra Paralelo 16°. No Hermeto Bar, às 22h30. Entrada franca. Classificação etária: 18 anos. Rua T-30, nº 2655, Setor Bueno. Informações: 99941-5464.

NOITE

Gloria Groove – Na Boate Roxy, a partir das 23 horas. Ingressos: partindo de R$ 20, com nome na lista (antecipado). Valor sujeiro a alteração de acordo com a demanda. Rua 87, nº 536, Setor Sul. Informações: 98138-0008.

Ronaldinho e banda, João Lucas & Marcelo – Na Villa Mix Goiânia, a partir das 22 horas. Avenida 136, Ed. Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Banda Venosa – No Bolshoi Pub, a partir das 21 horas. Rua T-53, nº 1140, Setor Bueno. Informações: 3954-6633.

DJs Rick Duílio e Gustavo Bartholo, VJ Raphael – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

DJs Raul Majadas, Ghab Ribeiro, Eva Maruana – No El Club, a partir das 23 horas. Rua 115, nº 1038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

PR Soul Rock Band – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Avenida T-11 esq. c/ Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Rafael Oladros, Hey Brothers – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingressos R$ 20 (feminino) e R$ 40 (masculino) com o nome na lista, sujeito a alteração. Avenida 136, n° 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Banda Rockover – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Avenida Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

EXPOSIÇÃO

DOMINGO (25)

DANÇA

La Wagner – Espetáculo da mostra Paralelo 16°. No Teatro Goiânia, às 20 horas. Entrada franca. Classificação etária: livre. Avenida Tocantins esq. c/ Rua 23, Centro. Informações: 99941-5464.

TEATRO

Pequeno Príncipe – Com Cia. Teatral Oops!.. No Bosque dos Buritis, às 10 horas. Entrada franca. Censura: livre. Rua 1, Setor Oeste.

SHOW

Banda Atitude 67 – Lançamento do Deu Praia 2018. Na Arena da Pecuária, a partir das 16 horas. Ingressos: R$ 60 (antecipado). Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua 250, n° 68, Setor Nova Vila. Informações: 98117-0590.

NOITE

DJs Mário Pires, Rafael Ramalho e R2K – Na Villa Mix Goiânia, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 991875078.

Banda Zambumba Beach – No Café Nice, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 20. Avenida T-11 esq. c/ Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Kenedy Marçal e trio – No Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Avenida Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

EXPOSIÇÃO

